Turizmde kış baharı

Türkiye
'nin önde gelen kayak destinasyonları Bursa Uludağ, Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya, Erzurum Palandöken'deki kış otelleri aralık ayında sezonu açmaya hazırlanıyor. Küresel salgın Kovid- 19'la mücadele kapsamında Güvenli Turizm Sertifikasını alan ve tüm tedbirleri hayata geçiren oteller, pandemiyi de fırsata çevirmeyi başardı. 5 yılı aşkın süredir Rusça konuşulan ülkelerde tanıtım yapan kış otelleri, bu yıl pandeminin de etkisiyle emeklerinin meyvelerini topluyor. Bu otellerin en büyük rakibi olan Alplerdeki İsviçre, Fransa, İtalya gibi kayak destinasyonu olan ülkeler havayolu trafiğini kapatınca, Rusya ve Ukrayna'daki tur operatörleri rotayı Türkiye'ye kırdı. Daha önce Türkiye kış pazarında çok sınırlı satış yapan TUI gibi dev tur operatörleri de otellerde yer bulma yarışına girdi. Bu yıl yurtdışına kayağa gidemeyen yerli turistin de Türkiye'deki kayak destinasyonlarını tercih edeceğini belirten sektör temsilcileri, salgın nedeniyle aksi bir durum oluşmadığı sürece hareketli bir sezon beklediklerini vurguluyor. Türkiye'nin en modern kayak tesislerine sahip dünyaca ünlü kış turizm merkezi Uludağ'da işletmeciler yeni sezondan umutlu. Son iki sezonu Pandeminin gölgesinde geçiren tesisler, aşılama oranlarının da artmasıyla birlikte rekor seviyede bir sezon bekliyor. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile birlikte son iki kış sezonunu beklentilerin çok altında geçiren Uludağ kayak merkezinin bu yıl rekor kırması bekleniyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Uludağ'daki işletmeciler, bu kış sezonundan umutlu. Aralık ayı başında sezonun açılması beklenen Uludağ'da, özellikle yılbaşı rezervasyonlarının devam ettiğini öğrenildi.Uludağ'a henüz kar düşmemesinden dolayı müşteri girişinin az olduğuna vurgu yapan Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Ersin Yazıcı, işletmeciler olarak tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığını belirtti. Başkan Yazıcı, "Otellerimize az da olsa müşteri girişi sürüyor. Geride kalan iki sezonluk pandemi dönemine rağmen umudumuz hiç kırılmadı. Ülkedeki aşılanma oranlarını artmasıyla birlikte özellikle bu yılbaşında merkezimizde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamayı bekliyoruz ve buna göre hazırlanıyoruz." dedi.
TERMAL DE HAREKETLİ
Termal turizmde bu sene çok hareketli. Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklarının bulunduğu Afyonkarahisar
'daki termal oteller kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tatilcilerin en çok tercih ettiği tatil merkezleri oldu. Tatil için Afyonkarahisar'a gelenler hem tatil yapıyor, hem de termal suyla şifa buluyor. Havaların soğuması ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte yazın güneyi tercih eden tatilciler şimdide sıcak termal suyuyla ünlü Afyonkarahisar'daki otelleri doldurmaya başladı. Özellikle eklem ve romatizma ağrıları için dünyada tüm hekimlerin tercih ettiği termal sulardan faydalanmak isteyen vatandaşlar kente gelerek hem otel hizmeti alıyor hem de tedavi görüyor. Afyonkarahisar Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, kışın termal otellerin daha çok tercih edildiğini belirterek "Otellerin ısıtması başta olmak üzere bizim her şeyimiz doğal. Tesislerimizde klima yerine termal suyla ısıtma var. Odasına, dairesine, villasına girdiği zaman misafirlerimiz termal suyu kullanabiliyor. Yine umumi alan SPA merkezlerimizde bütün otellerimizde termal su mevcut. Özellikle geleneksel kaplıca kültürü bizim örf ve adetlerimizde var. Bunu da ortaya koyduğumuz zaman kış döneminde daha çok tercih ediliyor. İnsanların kışın ağrısı daha çok artıyor, kışın denize girilmiyor, kışın özellikle güneydeki otellerde kışın albenisi yok. Ama bizim termal suyumuzu 12 ay boyunca kullanabilirsiniz. Sadece kışın değil, sadece kışında değil 12 ay boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem şifa bulursunuz hem tatil yapmış olursunuz. Özellikli hafta sonları dolu geçiyoruz. Hafta içleri de daha rahat oluyor. Termal turizmi tercih eden misafirlerimize önermek isterim" dedi.