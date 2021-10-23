Yerli yazıcılar dünya pazarında

3D
yazıcı firması Zaxe
, teknoloji dünyasında çığır açacak üç yeni modele imza attı. Ar-Ge ekibiyle uzun süredir geliştirdikleri yazılım, donanım ve yenilenmiş tasarımları ile Zaxe 'xLite+', 'Z2' ve 'Z3' modellerini, dünya pazarları ile aynı anda Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde tüm kullanıcılarına tanıttı. Sayısı 600'e ulaşmış eğitim kurumu ve binlerce sanayi kuruluşunda ürünleri kullanılan 3D yazıcı firması Zaxe, 3 yeni ürününü tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Zaxe Ar-Ge ekibinin iki yıldır büyük inanç, özveri ve bilgi ile becerisini ortaya koyduğu; Türkiye'yi teknoloji alanında gururlandıracak 3 yeni ürünü, hem yurt dışı pazarlara sunulmak üzere hem de Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji fuarında tüm 3 Boyutlu yazıcı kullanıcılarına tanıttı. Kurucu Baki Gezgen "Yeni yazıcılarımız ile hedefimiz, yazılımından donanımına kadar uçtan uca yepyeni bir 3D ekosistemi yaratmak" dedi. Zaxe Kurucuları Baki Gezgen ve Aydonat Atasever "Yeniliklerin öncüsü olmak aynı zamanda da küresel bir oyuncuya dönüşme vizyonumuz gereğince; yatırımcılarımız, Ar-Ge ve mühendis ekiplerimizle iki yıllık çok yoğun bir çalışma dönemi sonucunda xLite+, Z2 ve Z3 adlı yeni modellerimizi oluşturduk. Zaxe, bu üç ürünü hayata geçirirken teknoloji ithal eden bir pozisyonda olmak yerine kendi teknolojisini üreten ve yurt dışına ihraç eden bir noktada olmayı hedefledi. xLite+, Z2 ve Z3 modellerimizin dış görünüşünden, ancak servis uzmanlarının bakım sırasında karşılaşacağı en küçük parçasına kadar Zaxe yeniden tasarladı" dediler.