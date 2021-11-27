Giriş Tarihi: 27.11.2021

70 milyarlık girişim pazarı

Girişimciliğin güvenli limanı olarak bilinen franchise sektörü katlanarak büyüyor. 2022’de yerli ve yabancı 100 yeni oyuncunun pazara girmesi ve en az 15 bin kişiye istihdam yaratması bekleniyor