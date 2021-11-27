Atıklardan yapılan kıyafetler kız çocuklarına umut olacak

Türk Kızılay
ve Melda Aksu Tasarım Galerisi işbirliğiyle 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nde kadınlara yönelik tasarım atölyesi düzenlendi. Kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla gerçekleştirilen atölyede dikilen kıyafetler ise Kızılay'ın kermeslerinde geliri kimsesiz kız çocukları için kullanılmak üzere satışa çıkacak. Atölye hakkında bilgi veren Melda Aksu Tasarım Galerisi Kurucu Başkanı Melda Aksu "Öncelikli amacımız ülkemizdeki girişimcilere destek olmak, üreten kadınlarımızın ekonomilerini oluşturmaları adına onları desteklemek. Kızılay Kadın Kolları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışması çerçevesinde galerimizin imkânlarımızı kadınlarımız için seferber ettik" dedi.
HAYALLERİNDEKİ ÜRÜNLERİ YAPTILAR
Çevreci bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Aksu, "Çevreye duyarlılığınız hem de geri dönüşüme inancımız gereği kadınlarımızın atık parçalardan oluşturmayı hayal ettikleri ürünleri kendilerinin uygulamalı olarak hayata geçirmesini sağlıyoruz. Onları gelecekte kendi üretimlerini yapmaya teşvik ederek ekonomilerine katkıda bulunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.
'GİRİŞİMCİ KADINLARA YOL GÖSTERİCİ OLMAK İSTİYORUZ'
Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nde atölyeyi düzenlediklerini aktaran Aksu, "Melda Aksu Tasarım Galerisi olarak hem sosyal sorumluluk projelerini hem de girişimci olarak kendi markalarını oluşturmayı hayal edenlere bir yol gösterici olmak istiyoruz. Atölyelerde hem öğreterek hem çalıştırarak evde oturan kadınları meslek sahibi yapıp, iş dünyasına kazandırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
KERMESTE SATILACAK
Kızılay tarihinde de hep atölyelerin düzenlendiği kaydeden Kızılay Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan ise "Kadının evden çıkıp işe iş hayatına girişi toplumsal hayatın içinde olması İçin Kızılay atölyeleri açıyoruz. Hilal-i Ahmer tarihinde iz bırakan kadınlar atölye çalışmalarını hep yapmışlardır. Bu çalışmalardan oluşan fonla kimsesiz kız çocuklarının bakımını sağlayıp, büyütüp, çeyizlerini hazırlayıp evlendirmişler o günün şartlarında toplumsal gelişime destek olmuşlar, sergiler yapmışlar. Biz de eski Kızılay kadınlarını canlı tutmak günümüzde onlardan aldığı