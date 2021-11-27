Doka, Ataşehir Modern Projesi’nde çözüm ortağı

Yurt içinde ve bölge ülkelerdeki büyük çaplı projelerde, kalıp–iskele ve mühendislik çözümleri yer alan Doka Türkiye
, son olarak Ataşehir Modern Projesi'nde sorumluluk üstlendi. Projede, hız ve iş güvenliği sağlayan Doka Xclimb 60 Koruma Perdesi'nin kullanıldığını belirten Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, "Çalıştığımız projelerde ihtiyaçları doğru çözümleyip zaman ve maliyet kapsamında en optimum çözümü sunuyoruz. Başlangıçtan son aşamaya kadar çözüm ortağı oluyoruz" dedi. Ataşehir Modern Projesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yükleniciliğinde, 46 katlı bir konut / rezidance projesi olarak hayata geçiriliyor. Toplam 240 bin metrekare inşaat alanında yükselen ve 2022 yılında tamamlanması planlanan Ataşehir Modern Projesi'nde, Doka'nın benzer pek çok gökdelen tipi projede tercih edilen ve katların hızlı tamamlanmasına olanak verirken aynı zamanda iş güvenliğini sağlayan "Doka Xclimb 60 Koruma Perdesi" kullanılıyor. Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, kalıp ve iskele çözümlerinde dünyadaki ve Türkiye'deki tüm inşaat firmaları ve sektör paydaşları tarafından kabul gören global şirket Doka'yı Türkiye'de temsil ettiklerini, hem ülke içinde hem de bölge ülkelerindeki prestijli projelerde sorumluluk aldıklarını vurguladı. Ender Özatay, "Avrupa'nın en yüksek binası olacak T.C. Merkez Bankası, Ziraat Bankası binası ve Vakıfbank binası projeleri devam ediyor. Folkart Vega Projesi, Artvin Yusufeli Baraj Köprüleri'nin, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu Projesi'nin çeşitli aşamalarında görev alıyoruz. Azerbaycan'da Port Bakü'nün ve Irak
'ta, Dubai hariç Arap coğrafyasının en büyük alışveriş merkezinin yapımına devam ediyoruz. Irak Merkez Bankası Projesi'nin, Orta Asya'nın en yüksek binası olacak Özbekistan Taşkent'te başlayan Nestone'ın da çözüm ortağıyız" diye konuştu. Son olarak Ataşehir Modern Projesi'nde, hız ve iş güvenliğini sağlayan Doka -Xclimb 60 Koruma Perdesi ile çözüm sağladıkları bilgisini veren Ender Özatay, operasyonu yürütecek olan personelin de Doka tarafından eğitim verilerek sertifikalandırıldığını kaydetti. Doka'nın, hız ve iş güvenliği konularında marka bilinirliği en yüksek şirket olarak tanındığını ve 150 yılı aşan birikime sahip olduğunu vurgulayan Özatay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Doka'nın köklü ve başarısını kanıtlamış bir firma olması, müşterileri tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Yer aldığımız projelerin ilk planlama aşamasından sona ermesine kadar tüm süreçlerinde çözüm ortağı oluyoruz."