Enerji verimliliği iklimlendirmenin odağında

Basınçlı Kap ve Kazan Sektörü'nün ülkemizdeki öncü markası Erensan, yüksek performans ve ekonomik çalışmayı bir arada sunan çevre dostu yeni duvar tipi yoğuşmalı sıcak su kazanı Varial ile ısıtma sistemlerine yenilik katıyor Tüketici ihtiyaçlarını gözeterek çıkardığı yeni ürünler ve teknolojik gelişimleriyle sektörde ilgi uyandıran Erensan, pandemi döneminde de hız kesmeden Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. "Bu süreçte düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon, sessiz çalışma ve yüksek performans gibi avantajları bulunan yeni ürünler geliştirerek sektöre yenilikler kazandırdık" diyen Erensan Genel Müdürü Efkan Çeviker
, "Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada ve ülkemizde gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamında köklü ve radikal değişiklikler yaşadık. Evden çalışma sisteminde bir ekibin tek vücut çalışabilmesi zaman yönetimi ve iş disiplini gerektiriyor" dedi.