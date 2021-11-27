Giriş Tarihi: 27.11.2021

Global enflasyon artarken Türk şirketleri ihracatta nasıl bir strateji izlemeli?

COVID-19 krizi tüm dünyada maliyetleri etkiledi. Özellikle enerji, hammadde ve taşımacılıktaki artışlar pandemi öncesinde enflasyon sorunu olmayan ülkeleri bile yükselen enflasyon oranlarıyla tanıştırdı