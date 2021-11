İnovasyon ödülleri globale açılıyor

2. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni gerçekleştiren Strong Medya AŞ markalara özel düzenlediği etkinliklerle de şirketlerin önemli bir çözüm ortağı olmayı başardı. Başarı Ödülleri Tören'inde Turkuvaz Medya 'ya ödül yağdı. Grup, medya alanında üç büyük ödülün sahibi oldu. Strong Medya AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, organizasyon ve gelecek hedefleri ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de ilk vakanın gözüktüğü 2020 Mart ayında Covid ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında ilk önce fuar ve organizasyonlara kısıtlama getirilmişti.Bu nedenle 2020 yılı tüm sektör için çok sıkıntılı geçti. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle tedbirlerin gevşetilmesi sektörde çok ciddi bir hareketlilik yaşattı. Biz, tedbirlerin kaldırılmasından 4 hafta sonra 13 Temmuz'da Türkiye Lider Marka Ödülleri'mizin ikincisini gerçekleştirdik. Ardından geçtiğimiz hafta 15 Kasım'da Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Tören'imizi gerçekleştirdik. Şu anda organizasyon sektörü son derece hareketli. Şirketler pandemi dolayısıyla ertelemek zorunda kaldığı tüm etkinliklerini yeniden kapanma gelir telaşıyla hızlıca gerçekleştirmeye çalışıyor. Biz pandemi sürecinin ilk iki ayında açıkçası ne yapmamız gerektiği konusunda diğer tüm şirketler gibi kararsız kaldık. Çok hızlı kararlar aldık ve yatırım yapmaya başladık. Bir yıl içerisinde her biri özgün içeriği ile dikkat çeken 4 haber sitesi, üç tv programı ve bir de ekonomi dergisini yayına çıkardık. Normal zamanda yapmadığımız yatırımı pandemi döneminde yaptık. Biz değer odaklı, klişeleri yıkmayı, şaşırtmayı, heyecanlandırmayı, mutlu etmeyi seven bir kurumuz. Bu nedenle yaptığımız her bir iş bir öncekinden çok farklıdır. Hiçbir projemizde maliyetleri nasıl kısabiliriz sorusunun cevabını aramadık. Hep daha neler eklersek en iyisi olur cevabını aradık. Bu nedenle de her bir organizasyonumuz bir öncekinden birkaç adım önde olmayı başardı. Uzun bir süredir yurt dışından davetler ve teklifler alıyorduk. 2022 itibariyle artık organizasyonlarımızı ve markalarımızı globale taşıma kararı aldık. İlk organizasyonumuzu Mayıs ayının ikinci haftasında Almanya 'nın Berlin şehrinde yapacağız. İkincisini ise Eylül ayının ilk haftasında Fransa'ın başkenti Paris'te yapacağız. Avrupa'daki ofisimizi Almanya'da çok yakında faaliyete geçiriyoruz."