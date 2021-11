İstihdam deposuna ödül

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çalışan deneyimine yaptığı yatırımlarla Great Place To Work Enstitüsü'nün yüksek güven kültürüne sahip, 'harika iş yeri' kriterlerini sağlayarak 3. kez 'Great Place To Work' sertifikasını almaya hak kazandı. Müşteri deneyim şirketi AssisTT'den yapılan açıklamaya göre, AssisTT, çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkati çeken şirket, çalışanlarını merkeze koyarak aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla bir kez daha tescilledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, hem çalışanlarına hem müşterilerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "22 ilde 15 bine yakın çalışma arkadaşlarımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla her yıl istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 bin kişiye istihdam sağladık. 2021 yılında yaptığımız istihdam atağı sonucunda 6 bin kişiyi istihdam ettik. 2022 yılında ise 3 bin kişiyi daha işe almayı planlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın büyük kısmı Anadolu 'da istihdam konusunda dezavantajlı bölgelerde yer alıyor. AssisTT de bu bölgelerdeki en büyük işveren. Toplam istihdamımızın yüzde 70'i Anadolu'da yaşıyor. Anadolu ve doğu bölgelerimizdeki çalışanlarımız, çağrı merkezi hizmeti konusunda çok yetenekliler.Bu çerçevede çalışan mutluluğunu da stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapıyor, sektörde öncü aksiyonlar alıyoruz."