Medıca X2021 fuarı’nda türk rüzgarı

Pandemi nedeniyle online yapılan, dünyanın en önemli ve en büyük medikal sektörü fuarı MEDICA 2021, bu yıl 15-18 Kasım 2021 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf
kentinde gerçekleştirildi. Fuarın Türkiye milli katılımı ise bu yıl 12'inci defa İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından organize edildi. Dünyadan yaklaşık 70 ülkeden 3 bin katılımcının yer aldığı fuarda, Türkiye'den katılan toplam 158 firma Türk ürünlerini alıcıların beğenisine sundu. Medikal ürün, ekipman ve teknolojiler alanında 40 yıldan fazla bir süredir dünyanın en büyük fuarlarından biri olan MEDICA fuarı, pandemi sonrası bu yıl tekrar fiziki olarak 15-18 Kasım 2021 tarihleri arasında Düsseldorf'ta gerçekleştirildi. Bu yıl, İKMİB'in milli katılım organizasyonu ile katılan 34 firma Hol1, Hol 6 ve Hol 16 olarak 3 farklı holde yer aldı. Bireysel olarak katılan 124 firma ile birlikte toplam 158 firma Türkiye'yi temsil etti.