Otel yatırımlarında önceliğimiz istanbul

Yenikapı
'da hizmete açtıkları dördüncü otel ile turizmdeki iddialarını sürdürdüklerini belirten Dosso Dossi Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "İstanbul'un daha çok şehir oteline ihtiyacı var. Yenikapı'da dördüncü otelimizi açtık. Yıllık doluluk oranlarımızın yüzde 95 sevilerinde olmasından da cesaretle yatırımlara devam kararı aldık. Önceliğimiz istanbul. Önümüzdeki beş yıl içinde otel sayısını yediye çıkaracağız " dedi. Dosso Dossi Holding iştiraki olarak turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren Dosso Dossi Hotels Grubu'na yeni bir üye katıldı. Dosso Dossi Hotels Yenikapı, temelleri 2012 yılında atılan otel grubunun en yeni üyesi olarak misafir ağırlamaya başladı. Açıldığı günden itibaren tam doluluk yaşayan otel, beş ayrı oda tipi, dekorasyonu, lokasyonu ve üstün hizmet kalitesiyle kısa sürede İstanbul'da tavsiye edilen oteller arasında yerini aldı. Türkiye ekonomisine önemli bir döviz girdiği sağlayan dev bir sektörün temsilcisi olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "İstanbul'un en önemli turizm merkezlerinden tarihi yarımada içinde kısa süre içinde dört otele ulaşmaktan dolayı gururluyuz. Sultanahmet, Vatan Caddesi, Laleli ve şimdi Yenikapı'daki otellerimizle turizm sektöründeki iddiamızı daha da ileriye taşıyoruz" dedi. Eraslan, yakın zamanda gerçekleştirilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde de görüldüğü üzere yeni normalde büyük turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.