Pandemide 80 milyon TL yatırımla 14 restoran açtı

Küresel salgın Kovid-19'la mücadele kapsamında uzun süre kapalı kalan kafe ve restoranların dönüşü güçlü oldu. Sınırlandırmaların kalkmasıyla birlikte yoğun ve güçlü bir taleple karşı karşıya kalan restoranların yüzü güldü. Pandemide yatırımlarına ara vermeyenler ise yeni dönemde adeta atağa kalktı. Bunlardan biri olan Happy Moon's, 1.5 yıllık dönemde 80 milyon TL'lik yatırımla 14 yeni restoran açarak 33 olan restoran sayısını 47'ye yükseltti. Happy Moon's'un son şubesi ise Galataport'ta açıldı. Şirketin lüks segment markası olan Happy Moon's İkon markasıyla açılan yeni restoranın basın buluşmasında konuşan Happy Moon's Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, yatırımlarını pandemi sürecinde de aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Galataport'taki İkon restoranı için 7 milyon TL civarında yatırım yaptıklarını açıklayan Aymutlu, "Yüzde 20 civarlarında turist, yüzde 80 de beyaz yaka ve üzeri, tüketim kabiliyeti yüksek bir profil görülüyor. Burada masa ortalamamızın da normal İkon'lara göre daha yüksek olmasını bekliyoruz. Masa ortalaması 300 TL civarında" dedi.
YURTDIŞI YATIRIMI HIZLANDI
"Happy Moon's Grup olarak pandemiden önce 33 şubeydik. Şu an açılanlarla ve yıl sonuna açılacaklarla beraber 47 şube oluyoruz. Şu an toplamda 2 bin 300 civarında bir çalışanımız var. 2021'i 50 adet şubeyle kapatacağız" diyen Aymutlu, iki sene içinde ortalama 80 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti. Yurtdışı yatırımlarını da hızlandırdıklarını anlatan Aymutlu, bu yıl sonuna kadar Erbil'de bir şube açacaklarını kaydetti. Aymutlu, "Ayrıca İngiltere Londra
1.5 milyon pound yatırımla bir restoran açacağız. Rusya Moskova'da da 1 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Birçok yabancı restoran Londra'da işini bırakıyor. Orada Türkler restoran işine daha çok giriyor. Bu bir fırsat" diye konuştu.
ÜRÜN TEDARİKİNDE SIKINTI YOK
Yeme-içme sektöründe maliyetlerin restoranlar için yüzde 35 civarında olduğunu anlatan Aymutlu, genel giderlerdeki artışa da değinerek, eylülde menülere zam yaptıklarını, ciddi bir zıplama olmazsa yeni zam için mayısa kadar bekleyeceklerini bildirdi. Aymmutlu, ürün tedarikinde de bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.
MAAŞLAR 8 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Hizmet sektörünün personel sıkıntısı hakkında da bilgi veren Aymutlu, "Yaz başında yüzde 30-35'lerde olan personel açığı şu günlerde yüzde 5-10'a kadar düştü. Kapanma olmayacağını anlayan sektör çalışanları köylerinden geri döndü. Kurye olanlar da ayrılıp mesleklerine geri geldi. Ancak özellikle aşçı çırağı, komi, bulaşıkçı gibi alanlarda personel açığı devam ediyor" şeklinde konuştu. Aymutlu, sektörde maaşların asgari ücretten başlayıp 8 bin TL'ye kadar çıktığı bilgisini de ekledi.