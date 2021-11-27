Şirketler ‘Dijital Salgın’ı nasıl yenecek?

Howden
Sigorta'nın 'Dijital Salgın' raporuna göre siber saldırılar, işletmelerin karşı karşıya olduğu en büyük risklerin başında geliyor. Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, dünya çapındaki fidye yazılımı saldırılarının sayısının yüzde 170 arttığını vurgularken, siber risklerin artık her büyüklükteki işletmenin karşı karşıya kaldığı bir tehdit olduğunun altını çizdi. Küresel sigorta devi Howden Group, son dönemde ciddi oranda artan siber saldırılarla ilgili kapsamlı bir rapor yayımladı. 'Dijital Salgın' adlı çalışmaya göre COVID-19, siber ile ilişkili riskleri artırdı ve büyük ölçüde dijital teknolojilere bağımlı olan, birbirine bağımlı ve birbirine bağlı bir dünyaya yönelik önceden var olan güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Howden'ın çalışmasına göre şirketler, karantinanın getirdiği uzaktan çalışma ve hızlandırılmış dijitalleşme gibi kalıcı değişikliklere uyum sağlamak için veri ve bulut güvenliğine büyük yatırımlar yaparken, siber korsanlar genellikle bir adım önde oluyor. Tek amaçları kesintiye neden olmak, veri çalmak ve veri çalmak için zayıf noktaları hedeflemek. Bunun sonucunda ise fidye yazılımlar vasıtası ile haksız maddi kazançlar elde etmek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz şunları söyledi: "Howden, bu riskin müşterileri için temel olacağını öngörerek Siber Akademi'yi uzun süredir gündeminin ilk sıralarında tutuyordu. Siber sigortalar, bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiren bir sigorta ürünü. Brokerler ve sigorta şirketleri açısından siber sigorta satışının önündeki en büyük engel bilgi eksikliği ve risklerin yeteri kadar anlaşılamaması. Bu durumun çok önce farkına vararak 2014 yılında Howden Siber Akademi'yi kurduk. Siber risk ekiplerimizin eğitimlerini gerçekleştirdiğimiz, kendilerinin siber riskleri daha iyi anlamasını ve IT terminolojisine hakim olmalarını sağladığımız bu akademimizin getirdiği uzmanlığın başarısı geçen sene 'Siber Risk Ödülleri'nde 'Yılın Brokeri' olmamızla da tescillendi.
FİDYE YAZILIM GİRİŞİMLERİNDE YÜZDE 170'LİK ARTIŞ
Rapora göre dünya çapındaki fidye yazılım saldırılarının sayısı geçen yılın son çeyreğinde, bir yıl öncesine göre yüzde 170 arttı. Geçen yıl siber korsanlara fidye ödemeye karar veren ABD merkezli şirketler için ortalama maliyet, 2019'a kıyasla yüzde 400'den fazla arttı. Dünya çapında fidye yazılımı iyileştirmesinin ortalama maliyeti de 2020'de 700 bin dolardan 1,85 milyar dolara yükseldi.
'DİJİTAL SALGIN'DA HASAR NASIL EN AZA İNDİRİLİR
Howden'ın çalışmasına göre planlama ilk sırada geliyor. Bir şirketin siber güvenliğe yaptığı yatırım aynı zamanda geleceğine yatırım yapması anlamına geliyor. Howden uzmanlarına göre bir siber saldırının ardından hız çok önemli ve bu protokollerin yerinde olması, şirketlerin herhangi bir olası saldırıya yanıt vermesini hızlandıracak. Ayrıca hasarı ve maliyetleri sınırlamaya da yardımcı olacak. Geçen yılı mercek altına alan bir araştırmaya göre siber saldırılarla ilgili önlem alan ve bu riskleri güvence altına alan şirketlerin, siber korsanlara önlem almayan şirketlere göre yüzde 40 oranında mali tasarruf sağladığını ortaya koydu.