TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi ULUKOZA’dan

ULUKOZA girişimcilerinden Fusion Up , TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında 200 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanan ilk oyun projesi oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (Bursa Uludağ TTO) girişimcilere yol haritası çizdiği markası ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyarak, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmaya devam ediyor. Son dönemde oyun sektörünün büyümesiyle birlikte ULUKOZA girişimcileri tarafından geliştirilen oyun türü projesi Fusion Up, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından 200 bin TL'lik hibe desteği alan ilk oyun projesi oldu. Kısa sürede 200 milyon kişiye ulaşarak geniş kitlelere yayılan Auto Chess oyunlarının problemlerinin çözülerek, eksikliklerinin tamamlandığı bir oyun ürettiklerini belirten Fusion Up Studio Kurucusu Coşkun Erim Çakır, "Senaryo ve içerik açısından zenginleştirilen, uzun oynama süresine sahip ve gelişim hissini içinde barındırabilen bir oyun geliştirmek istedik" dedi.