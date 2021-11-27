Giriş Tarihi: 27.11.2021

“Türkiye, makarna ihracatını 4 yılda yüzde 80 artırdı”

Eren Günhan Ulusoy, makarna ihracatıyla ilgili de şu bilgileri paylaştı: “Bugün kongremizde yanımızda olan makarna sektörü de hububat mamülleri ihracatında son yılların parlayan yıldızı oldu. 2016 yılında 422 milyon dolar olan makarna ihracatını, 2020 yılı sonunda 762 milyon dolara çıktı