“Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” belli oldu

SCP Club Bünyesinde, Slimstock
ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl 7.si düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödüllerine kavuştu. Pandemi dolayısıyla online olarak düzenlenen ödül törenine alanda tanınmış firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Açılış konuşması LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, LODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanyaş ve Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer tarafından yapıldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Songül Sezer, "Tüm katkılarından dolayı LODER'e ve değerli üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, bu yola ilk kez 2014 yılında çıktık. Her sene birlikte gittikçe büyüdük. Bu sonuçları görmek bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor" dedi.