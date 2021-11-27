Yer altından gelen şifa

Türkiye'nin en zengin termal kaynaklarına sahip Kütahya
, romatizmadan felç hastalıklarına,cilt hastalıklarından sinirsel rahatsızlıklara kadar çok sayıda hastalığa derman olan termal suları ile ziyaretçilere şifa dağıtıyor. Bölgedeki Yoncalı Kaplıcaları ise turistlerin ilgi odağı. Kütahya şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunmakta. Kireçlenme ve eklem romatizmaları, iltihabi eklem hastalıkları, yumuşak doku romatizmaları, nörolojik hastalıklar, travmatik ve spor rahatsızlıklarının tedavisine iyi geldiği bilinmektedir.Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Belgeli 4 yıldızlı Gülümser Hatun Termal Otel, Nehir Termal Otel, 3 Yıldızlı Yoncalı Termal Otel ve Yoncalı Huzur Apart Termal Otel bulunmaktadır. Ayrıca Uygulama Oteli ve Belediye belgeli apart oteller bulunmaktadır. Günübirlik gelen ziyaretçiler için termal sulardan faydalanabilecekleri Türk hamamı, açık ve kapalı havuzlar mevcut. Bölgedeki yeni yatırmalardan olan Gülümser Hatun Termal Hotel'in ilginç bir hikayesi de bulunuyor. Efsaneye göre, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan II.Alaaddin Keykubat'ın Gülümser Hatun adındaki kızı, bir cilt hastalığına yakalanır. Gülümser Hatun'un güzel yüzü ve vücudu iyiden iyiye kötüleşmekte; derisi, saçları dökülmektedir. Ancak buradan çıkan suyu kullandıkça yüzündeki ve vücudundaki yaraların iyileştiğini, saçlarının çıktığını görür. Sultan II.Alaaddin Keykubat, başka insanlar da buradan şifa bulsun diye Yoncalı'da havuzlu büyük bir hamam ve bir camii yaptırır. Bu yapıların 1230 yılında inşa edildiği varsayılmaktadır. Yüzyıllar öncesinden başlayan efsane Gülümser Hatun Termal Tesisleri'nde devam etmekte.