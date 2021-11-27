Züccaciye sektörü 5 bin görüşme ile 1 milyar dolarlık iş hacmini yakalayacak

Pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan ve yılı 6 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün çatı derneği ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), ihracata destek olmak ve iç ticareti artırmak amacıyla "8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları"nı 24-27 Kasım tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace'da düzenliyor. 1 milyar dolarlık iş hacminin oluşacağı zirvede, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemli üretici, ihracatçı, marka firmalarıyla; Avrupa'dan, ABD
'den, Latin Amerika'dan, Türki Cumhuriyetlerden, Ortadoğu'dan, Afrika
'dan olmak üzere, 50'den fazla ülkenin en büyük toptancı, zincir market ve mağazalarını bir araya gelerek 5 binin üzerinde yüz yüze görüşme yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "7 yıldır düzenlediğimiz zirvelerimizin kapsamını her yıl biraz daha artırıyoruz. 3 sene önce uluslararası boyuta taşıdığımız yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Bu sene ABD, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Uzakdoğu gibi farklı coğrafyalar da dahil 50'den fazla ülke katılım gösterecek ve Türkiye'nin en büyük üretici, ihracatçı, marka firmalarıyla 5 binin üzerinde yüz yüze görüşme sağlanacak. Zirvelerin sonucunda iş hacmimiz yaklaşık yüzde 30 oranında artarken, son 3 yıldır zirvelerin gücünü ihracat rakamlarımızda görmüş olduk. Bu sene 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz." dedi. Zirveler sayesinde ithalatçıların, üretici firmaları daha yakından tanıyarak ürün alımlarını yurt içine çevirdiklerini, ithalattan ziyade kendi üreticilerimize öncelik verilmesinin sağlandığını ifade eden Öksüz, "Özellikle tüm Türkiye'de açılan AVM'lerin artmasıyla birlikte gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri, dijitalleşme ve franchise sistemleriyle atağa geçmiştir" dedi.