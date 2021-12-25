Giriş Tarihi: 25.12.2021

18 ülkeden 30 yabancı alıcı Türkiye’de buluşacak

2021 yılının ilk 10 ayında 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı kuruluşu EVSİD, etkinliklere bir yenisini ekliyor