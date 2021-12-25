2022 Şirketler için ‘Teşvik Yılı’ Olacak

Pandemi sürecinden normalleşmeye geçen şirketler için önümüzdeki yıl, özellikle İŞKUR
ve SGK teşvikleri büyük önem kazanacak. Covid-19 salgını ile birlikte tüm sektörleri etkileyen kapanma sürecinin ardından, firmalarda yaraları sarma dönemi başlıyor. Covid-19 pandemisinin firmalar üzerindeki finansal etkisi, 2020 Mart-2021 Haziran döneminin İŞKUR tarafından Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile desteklendiğini belirten Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Haldun Pak, İŞKUR ve SGK teşviklerinin özel sektör ve iş verenler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Pak, 2020 ve 2021 yılında Türkiye ekonomisini değerlendirirken İŞKUR teşviklerinin oldukça önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Pandeminin başladığı 2020 Mart ayından itibaren Türkiye İş Kurumu süreci proaktif bir eylem planı ile en hızlı şekilde kontrol altına almak için Kısa Çalışma Ödeneği desteği ile yönetmiş ve işletmelerin makro çevre koşullarından olabildiğince az etkilenmelerini sağlamıştır. Bu süreçte KÇÖ'den yararlanan işletmeler İŞKUR teşviklerinin en önemli basamağı olan İşbaşı Eğitim Programı açamamıştır. Ne var ki geçen on beş aylık süreye rağmen gerek İŞKUR gerekse SGK teşvikleri ile özel sektör işverenlerinin sağladığı tasarruf, 2022 yılı için de teşviklerin ne denli önemli bir katma değer sunacağının göstergesidir." Bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden pandeminin tüm dünya ekonomisini büyük ölçüde etkilediğini belirten Rasyotek İnsan Kaynakları ve Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, "Türkiye özelinde ise gerek döviz kurlarındaki dalgalanma, gerekse asgari ücrette %30'a varan bir artış olacağının öngörüleri, işverenler için en büyük gider kalemi olan personel maliyetlerinde de yüksek oranda artış olacağı anlamına gelmektedir." uyarısında bulundu.