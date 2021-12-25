2022’de 50 milyon TL yatırım yapacak

Yerli ve global teknoloji şirketi Medianova, altyapı yatırımlarına devam ediyor. 2006'dan beri dijital altyapıya kesintisiz yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Medianova CEO'su Serkan Sevim, "Günümüzde dijital altyapı yatırımları hem ülke hem de kurumların uluslararası arenada söz sahibi olmaları için belirleyici kriter haline geldi. Türkiye
'nin en hızlı CDN platformu olan Medianova, aynı zamanda ülkemizin en büyük dijital altyapı operatörü olmayı da sürdürüyor. 11. Point of Presence (PoP) lokasyonumuzu devreye alarak altyapımızı daha da güçlendirmiş olduk" diyor. Sevim 2022 hedeflerini ve gelişmeleri şu sözlerle anlattı: "Şu anda ciromuzun %60'dan fazlası yurtdışındaki büyük şirketlerden geliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyümeye devam ediyoruz. Orta Doğu'daki yatırımlarımız ve globalde yakaladığımız büyüme ile dünyadaki 18 global firma arasına girmeyi başardık. Türkiye, Almanya, Hollanda ve Romanya'nın yanında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'den ve Doğu Avrupa'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da en hızlı CDN şirketi olduk. Şu anda sadece Orta Doğu pazarına baktığımızda en büyük iki CDN şirketinden birinin Medianova olduğunu görüyoruz. Medianova olarak bu pazara entegre olan ilk CDN şirketlerinden biriyiz, bölgedeki tecrübemiz paralelinde bu anlamda rekabette de bir adım önde olduğumuzu söyleyebilirim. Hedefe gitmek için yeni teknolojileri kullanan ve çok daha dinamik şekilde yönetilen bir dijital altyapıya sürekli yatırım yapıyoruz. Bu sürekli gelişim bize ürettiğimiz yazılımların ve süreçlerin bir hattan çıkarak otomasyon ile kalite ve güvenlik kontrolünü yapmamızı sağlıyor. Ayrıca ekibimizin global anlamda değerlerinin artmasını, son yazılım dillerini, yazılım geliştirme platformlarını ve dijital altyapılarını kullanmalarını da sağlıyor. 2020 yılında pandemi olmasına rağmen istihdamı arttırmaya ve ekibe yatırım yapmaya devam ettik. Eğitim anlamında genç yetenek programını başlattık. Gençlerimizi ön elemeden sonra işe alıyoruz, iyi maaş veriyoruz ve yaşına bakmadan en önemli projeleri teslim ediyoruz. Bu noktada sorumluluk almak ve yeni şeyler öğrenmek istemeyen arkadaşlar eleniyor. Bu süreç ciddi anlamda bizim için en önemli yatırım kalemlerinden oldu. Bunun yanında bizim işimizde tabii makine altyapısı da kritik. Burada da başta Türkiye, Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere büyük kapasite yatırımları yaptık, devreye aldık. Türkiye'de 11 farklı noktadan hizmet veren tek şirketiz. Tahminen bir arkamızdan gelen şirket 4 veya 5 noktadan hizmet veriyordur. Bu da daha fazla kalite, performans ve siber güvenlik anlamında güvenilirlik demek. 2022 bizim sektör için insan, yetkinlik ve nakit yönetimi yılı olacak diye düşünüyorum. 2022'de 50 milyon TL makine ve Ar-Ge yatırımı planımız var. Yine istihdama, kendini yetiştirmiş ve yetkin arkadaşlara kapımızı açmaya devam edeceğiz. En büyük amacımız Türkiye'den global bir teknoloji şirketi olarak çıkarak Unicorn statüsüne erişmek."