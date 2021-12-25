2022’de çiftçiye de tedarikçiye de tam destek

Tam Finans Tarım, çiftçiler ile tarımda kullanılan ürün ve ekipmanları satan bayiler arasındaki ticareti kolaylaştıracak, çiftçinin finansman masraflarını, ticaretin belirsizliklerini ortadan kaldıracak. 2022 yılını "Tarım" yılı olarak belirleyen Tam Finans, Türkiye genelinde tarımsal ürün ve ekipman tedarikçisi firmalar ile sektörün önde gelen isimlerinin katılımında bir çalıştay gerçekleştirdi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından 15 -17 Aralık'ta gerçekleşen Kırsal Kalkınma Sempozyumu'na sponsor olan Tam Finans, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri olan tarım alanında sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, "Tam Finans çoğunluğu esnaf ve KOBİ'lerden oluşan 130 bini aşan müşteri kitlesine sahip bir finans kuruluşu. 2022 yılında tarım alanına giriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kollarımızı sıvadık, çizmelerimizi giydik. Çiftçinin ve çiftçinin hizmet aldığı tedarikçinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve finansman modelleri ile bu alanda da farkımızı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
"ÇİFTÇİYİ MASRAFTAN, TİCARETİNİ BELİRSİZLİKTEN KURTARACAK"
Tarım sektöründeki ticaretin finansmanı için hazırlandıklarını ifade eden Tam Finans Ürün ve Satış Müdürü Ceyhun Pekuz, "Tarım ithal girdilerin çok olduğu bir sektör. Kurlardaki yukarı yönlü hareket çiftçinin maliyetlerini yukarı çektiği gibi, çiftçiye ürün ve ekipman sağlayan tedarikçiler için de belirsizlik oluşturuyor. Biz bu ticareti kolaylaştıran, belirsizlikleri ortadan kaldıran ve maliyeti sabitleyen taraf olacağız" ifadelerini kullandı. Pekuz, "Çiftçi bayiden gübre, ilaç, yem veya ekipman alıyor. Karşılığında senet veriyor. Biz tarımsal ürün satışına ilişkin alacağı devralıyor ve müşterimiz olan tedarikçiye ödemeyi yapıyoruz. Daha sonrasında vade geldiğinde çiftçi ödemesini bize yapıyor. Böylece bayi kur ve tahsilat riskini ortadan kaldırıyor. Ödeme için pos yada hesap işletim ücreti gibi masraflar da üstlenmiyor. Çiftçi de hesabını ilk günden biliyor. Böyle bir finansman için sigorta gibi ek ücretlerden kurtuluyor, daha basit ve hızlı bir finansmana erişiyor." diye konuştu.