HoReCa sektörünün parlayan yıldızı

Faaliyetlerine 1983 yılında küçük bir seramik atölyesinde zanaat kültürüyle başlayan Kar Porselen
çatısı altında 2014 yılında kurulan Bonna, yüzde yüz yemek servisi endüstrisi HoReCa'ya ürün sunma kabiliyetiyle bu alanda bir ilk. Bonna, otel, restoran ve catering sektöründeki farklı ihtiyaçlara uygun olarak geliştirdiği kişiselleştirilmiş ürünleri, giderek artan ihracat hacmi ve güçlü üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiği alanın lider oyuncuları arasında yer alıyor. 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 95 bin metrekare alana kurulu Bilecik-Pazaryeri fabrikası ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip Çayırova fabrikasında yıllık 30 milyon parça üretim kapasitesine sahip olan Bonna, tesislerine entegre ettiği yeni nesil teknolojik sistemlerle ve inovatif bakış açısıyla yemeiçme deneyimini mükemmelleştirmek için çalışıyor. Bonna, yenilikçi tasarımları ve premium ürün kalitesinin yanı sıra çevreye ve topluma karşı sorumlu bir marka olma misyonuyla sürdürülebilir üretimin anlayışını marka kimliğinin merkezine koyuyor. Ağırlıkla Avrupa, Ortadoğu ve Latin Amerika pazarları olmak üzere 6 kıtaya ve 89 ülkeye ürünlerini ihraç eden marka, 2020 yılı ve 2021 satışlarının yüzde 60'ını kapsayan ve büyüme trendiyle Türkiye ekonomisine de can suyu olan ihracatının toplam ciro içindeki payını 2022 yılında yüzde 65 oranında artırmayı hedefliyor. Bonna ayrıca 2022 yılında İngiltere, İtalya, İsveç, Fransa, Almanya, İspanya pazarlarında büyümek ve Uzak Doğu ile Kuzey Amerika pazarları yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.