İZZET GÜRLER: Ekonomide İhtisas Mahkemeleri Dönemi

30 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun ("HSK") bir dizi kararıyla "… gerek uyguma birliğinin sağlanması, gerekse etkinlik ve verimliliğin artırılması ile ihtisaslaşmanın önemi nazara alınarak…" gerekçeleri belirtilerek 15.12.2021 tarihinden başlamak üzere yeni açılacak davaların konusuna göre belirlenen yeni ihtisas mahkemelerinde görülmesine karar verilmiştir. Belirtmek gerekir ki HSK kararlarında mevcut mahkemelerde yargılaması devam eden davaların iş bölümüne dayanarak yeni belirlenmiş ihtisas mahkemelerine gönderilmemesi ve yargılamaya mevcut mahkemelerinde devam edilmesi özellikle belirtilmiştir. Dolayısı ile iş bölümü ve yeni açılacak davaların yeni belirlenen ihtisas mahkemelerinde görülmeye başlanması 15.12.2021 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu kapsamda; bilişim suçları, vergi suçları, finansal suçlar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları, çocuk suçları, ödeme hizmetleri ile elektronik para kuruluşları hakkında kanundan kaynaklanan dava ve işler yeni belirlenen ihtisas mahkemelerinde görülmeye başlanacaktır. İhtisas; bir kimsenin bir işe veya bir fen, ilim ve sanata kendini vakfedip o sahada geniş bilgi ve tecrübe kazanması ve yalnız onunla uğraşması anlamına gelmektedir. Bütün ilim ve fenleri bilen adam (kişi) olarak sözlükte tanımlanan "Hakîm" in, Hâkim olarak soyut kuralları somut uyuşmazlığa uygulaması ve adaleti sağlaması beklenmektedir. Toplumsal ilişkilerin çok geliştiği günümüz toplumunda hemen her alan kendine has ayrı ve çok detaylı hukuki düzenlemelere sahiptir. Her alanın bu kadar detaylı düzenlemelere sahip olması medenileşmenin yani şehirleşmenin doğal bir sonucudur. Ancak bu durumun uyuşmazlığı çözecek hâkime belli zorluklar getirdiği de muhakkaktır. İhtisaslaşmayan bir hakîmin tüm ilgili düzenlemeleri eksiksiz bilerek önüne gelen uyuşmazlığa tam olarak uygulamasını beklemek gerçekçi değildir. Ayrıca mahkemelerdeki dosya sayısının çok arttığı, bir hâkimin bir yıl içinde binlere ulaşan dava dosyalarını sonuca bağlamasının beklendiği bir ortamda ihtisaslaşmak daha da önem kazanmaktadır. Bu anlamda yargı erkini millet adına kullanan hâkimin, yoğun dosya sayısına rağmen, ihtisaslaştığı konularda önüne gelen uyuşmazlığı daha hızlı ve somut adaleti sağlayacak şekilde çözmesini beklemek daha mümkün olabilir. Belirlenen ihtisas mahkemelerinde görev alacak Hakîmlerin, bu Mahkemelerde görev almadan önce ve gerektiğinde görevleri süresince eğitim almalarının sağlanması ihtisas mahkemelerinin oluşturulmasındaki amaca daha hızlı ve etkin şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. Adaletin devletin temeli olduğu ilkesinden hareketle, adaletin sağlanması için ilgili alanı düzenleyen kurallara sahip olmak kadar bu kuralların gerektiği gibi uygulanmasının denetimini ve somut olay adaletini sağlayacak konusunda ihtisaslaşmış hâkimlerin varlığı hukuk devleti ilkesinin uygulanmasında çok önemli katkıda bulunacaktır.