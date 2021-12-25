Sağlık turizminde Türkiye’nin ‘küresel ölçekteki’ merkezi için geri sayım

Saç tedavilerinde Türkiye
'nin dünya markası olarak nitelendirilen Dr. Servet Terziler, 30 yıllık hekimlik birikimini İstanbul Etiler'de dünya standartlarında bir komplekse taşımaya hazırlanıyor. 'Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic', yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırımla Ocak 2022'de hizmete açılacak. Türkiye'nin saç ekimi ve saç tedavi protokolleri alanında dünya markası ve yüz akı olarak konumlandırılan Dr. Servet Terziler, İstanbul Etiler'de sadece Türkiye'deki değil, küresel standartları yeniden belirleyecek bir kompleksi hayata geçiriyor. Yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırım bedeliyle tamamlanan 'Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic', Ocak 2022'de kapılarını açıyor.
MÜCEVHER USTASI TİTİZLİĞİNDE
Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Servet Terziler, kısa süre sonra hizmete girecek merkezle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bana göre hedefi olmayan insan boşa yaşayan insandır. Hekimlik geçmişim 30 yıl öncesine dayanıyor. 20 yıldır da saç tedavilerinde her şeyden önce bir Türk hekim olarak, dünyada kabul görecek yeni protokoller geliştirme gayreti içerisinde oldum. Şimdi ise katma değeri yüksek bir iş planı içerisinde tamamen butik, kişiye özel bir şekilde, insanların ihtiyaçlarına yönelik saç ekimi, saç tedavileri ve antiaging çözümlerinin planlandığı bir sistemi geliştirdik. Dünyada özellikle kalite bilinci gelişmiş, isteklerinde net olan dünya insanlarına hizmet verecek standartlarda bir saç ekim merkezini hayata geçiriyoruz. Mücevher ustası titizliğinde, saç ekimini bir sanat eseri bilinciyle baştan sona toplam kalite yönetimi ile icra eden çekirdek kadromuzla yola çıktık. Amerika'da ve Almanya'da en son uygulanan anti-aging tedavi protokolleri uygulanmaya başlandı. Dünyada eşi benzeri olmayan, gen üzerinden, kişiye özel, saçı ekmeden çoğaltan ve kişinin gen haritasına uygun bir şekilde geliştirilen saç serumları ve tedavi protokolleri uygulanmaya başlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın en üst seviyesinde kalite bilinci gelişmiş insanlara hizmet verecek ülkemizin yüz akı, gurur kaynağı olacak bir kompleks için artık geri sayımdayız. Şimdiki hedefimiz ülkemize daha fazla döviz girdisini, ülkemize ve sektörümüze yaraşır bir merkezde sağlamak."