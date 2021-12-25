SEVDA KÖYÜSTÜ: Eğitim Sektörü ve Dijitalleşme

Pandemi ile birlikte dijital dünyadaki hızlı gelişmeler, eğitim sektörünün yönünü de değiştirdi. Bu süreçte, eğitimde tüm kademelerde etkili bir 'uzaktan öğretim' sürecine geçildi.
Covid-19 gündelik hayatımız dışında eğitim hayatımızı da çok etkiledi. Pandemi sebebiyle neredeyse tüm dünya online eğitim sistemine geçti. Ülkemizde de gerek devlet okulları gerekse özel eğitim kurumları bu sisteme hızla adapte oldu. Uzmanlar, pandemi bitip eski hayatımıza dönsek bile uzaktan eğitimin artık hayatımızın bir parçası olduğu ve bu eğitim şeklinin bir şekilde devam edeceği görüşünde.
Peki, bizim ülkemizde uzaktan eğitim sistemi ne durumda? Aslında uzaktan eğitim sistemi Türkiye için pandemi ile başlayan yeni bir olgu değil. Ülkemizin uzaktan eğitim sistemi, 1970'li yıllarda 'Mektupla Öğretim' modeliyle başlamış, zamanla Anadolu Üniversitesi
tarafından geliştirilmiş ve günümüzde çok yaygın olan açık öğretim lise, üniversite ve lisansüstü eğitim düzeylerine kadar gelebilmiştir.
Uzaktan eğitim sistemi, Anadolu Üniversitesi'nden sonra Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından da benimsenmiş. Böylece örgün eğitim alma imkânı olmayan bireyler, uzaktan eğitim yoluyla eğitim alma fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca uzun yıllardır pek çok üniversitede eğitim genel olarak örgün olsa dahi bazı zorunlu dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
Ülkemizde uzaktan ya da açık öğretim sistemi genel olarak yüksek öğretim düzeyinde görülse de MEB açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi de mevcuttur. Bu öğretim sistemiyle çeşitli sebeplerden dolayı ilkokul, ortaokul ya da lise eğitimi alamayan ya da eğitimlerini tamamlayamayan kişiler, yapılan merkezi sınavlar sonucunda başarılı oldukları takdirde diploma alma hakkına sahiptir.
Ülkemizin uzaktan eğitim sürecindeki en büyük atılım elbette Covid-19 pandemi sürecinde yaşanmıştır. Covid-19'un ülkemizde de görülmeye başlandığı Mart 2020 itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı, sağlık önlemleri sebebiyle örgün eğitime ara verip uzaktan eğitim sistemine geçmiştir. Böylece dersler EBA sistemi ve EBA-TV üzerinden yapılmıştır.
MEB'in ardından YÖK de tüm üniversitelerde örgün eğitime ara verip uzaktan eğitim modelini uygulamıştır.
Pandemi koşullarında uzaktan eğitim sistemi teorik olarak çok avantajlı olmakla birlikte uygulama aşamasında pek çok aksaklık yaşanmıştır. Bu aksaklıkların başında internet erişimi gelmektedir. Maddi durumu yetersiz öğrenciler, evlerinde internete erişme imkânı olmadığı için ders takiplerinde sıkıntı yaşamışlardır. Bazı öğrencilerin internet erişimi olmadığı gibi EBA TV üzerinden ders takibi yapabilecekleri bir televizyonları dahi yoktur.
Bazı öğrenciler de kendilerine ait bir bilgisayarlarının ya da odalarının olmaması sebebiyle online derslerin takibinde ciddi sıkıntılar yaşamışlardır.
Aynı anda dersleri olan ve evlerinde bir adet bilgisayar ya da tablet bulunan kardeş öğrenciler pek çok dersi takip edememiştir. Yine aynı şekilde kalabalık bir ortamda derse girmek durumunda olan öğrenciler evdeki gürültü sebebiyle verimli bir ders dönemi geçirememişlerdir.
Özellikle yaş grubu küçük öğrenciler fiziksel ve sosyal gelişim yönünden eksik kalmış ya da gerilemiştir. Çocuklarda ve gençlerde özgüven eksikliği, içe kapanma, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunların yanı sıra omurga eğriliği, göz kusurları, baş ve boyun ağrıları gibi çeşitli fiziksel rahatsızlıklar da ortaya çıkmıştır.
Online eğitim süreci, ailelere, eğitimcilere, okul yöneticilerine ve öğrencilere çok şey öğretti. Örneğin bundan sonra -olası pandemi durumları için- öğrencilere yapılacak burs ödemelerinin içine internet erişimi ve bilgisayar desteklerinin de eklenmesi gerekir.
Elbette önceliğimiz her zaman öğrencilerin yaşıtları, arkadaşları ve öğretmenleriyle yüz yüze ve etkileşimli dersler yapabilmesidir ancak yaşam koşulları bazen online eğitimi zorunlu kılabilir. Bu zorunlu durumlar için bizlere düşen görev, öğrencileri dijital dünyaya en iyi şekilde hazırlamak ve internet alt yapısı vb. bağlantı problemlerini çözmektir.