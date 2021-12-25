Su yüzeyini kaplayacak kaybı yüzde 40 önleyecek

Dünya son dönemde küresel ısınmanın etkilerini bir fiil görmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye
'de küresel ısınmanın etkileri orman yangınları, seller, toprak kaymaları gibi afetlerle boy gösteriyor. Devletler bu tür afetlerle mücadele edebilmek için yeni strateji planları oluştururken şirketler de küresel ısınmaya karşı yeni üretim modellerini gündemine alıyor. Türkiye'nin önde gelen enerji elektrik taahhüt şirketlerinden biri olan ORGE, küresel ısınmanın olumsuz yansımalarına karşı Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandıran şirket, özellikle solar sistemlerle ilgili yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda, küresel ısınmanın etkisiyle göletler, barajlar ve su havzalarında yaşanan ortalama yüzde 40'lık buharlaşmanın önüne geçmek için su yüzeylerini solar sistemlerle kaplamayı planlayan şirket, böylece hem suyun buharlaşmasını önleyecek hem de bu alanlarda elektrik üretebilecek.
TEKNOLOJİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ
ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO'su Nevhan Gündüz, pandeminin de hızlandırıcı etkisiyle birlikte elektrik taahhüt sektörünün gelecekte toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yansıtacak biçimde ilerlemesini beklediklerini söyledi. Gündüz, "Kendisini değişime hazırlayan şirketler ayakta kalarak büyüyecekler. Bu dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarının özellikle güneş ve atık enerjisi yatırımlarının, yeşil yapıların önem kazanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda durgun su yüzeylerinin elektrik üretiminde kullanımın yanı sıra, tüm dünyada ve ülkemizde uygulamaları büyük hız kazanan, ticari ve konutların çatılarının ve cephe yüzeylerinin güneş panelleri kaplanarak elektrik enerjisi üretilmesi de iş geliştirme çalışmalarımız arasında yer almakta. Buna ek olarak, smart-pole olarak adlandırılan ve özellikle kamusal alanların güneş enerjisinden elektrik üretimi ile aydınlatılması, buna ilaveten bilgi ve görsel toplama ve paylaşım imkanı sunan akıllı aydınlatma direkleri de iş geliştirme hedeflerimiz içinde bulunuyor"dedi.