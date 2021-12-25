Giriş Tarihi: 25.12.2021

Su yüzeyini kaplayacak kaybı yüzde 40 önleyecek

Buharlaşma nedeniyle su yüzeyinde oluşan yüzde 40’lık kaybı solar sistemlerle kaplamayı planlayan ORGE, hem kaybı önleyecek hem de elektrik enerjisi üretecek sistemlerin uygulanabilirliği üzerinde çalışıyor