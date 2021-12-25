“Türkiye, Avrupa’nın üretim üssü olacak”

GençTİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, "Tüm emtialarda Çin
'le yarışır durumdayız. Ülkemizdeki enerji maliyetleri Çin'den daha düşük seviyede. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelini devam ettirebilirsek Türkiye
önümüzdeki dönemde Avrupa'nın üretim üssü olur"dedi. Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sıçrama yaşayacağını düşünüyor. GençTİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik'e göre Türkiye tüm emtialarda Çin'le yarışır konumda olması çok ciddi avantajları beraberinde getiriyor. Çin'deki üretim maliyetlerinin Türkiye'ye göre yüksek olduğunu vurgulayan Mustafa Selçuk Çevik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İhracatta şu anda dünyada çok avantajlı durumdayız ve bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor. Çin yüksek kur ekonomi modelini uzun yıllar devam ettirerek çok ciddi bir varlığa ulaştı. Elindeki dolar rezervi çok yüksek rakamlarda. Yen karşısında dolar güçlü tutuyorlar ki yüksek kur, düşük işçilik yakalanabilsin ve üretim kapasitesini artsın. Tüm emtialarda yarışır durumdayız. Çin'deki üretim ve enerji maliyetleri çok arttı. Türkiye'de bu kadar büyük bir yükseliş söz konusu değil. Çin'de kömürden elektrik üretimi yaklaşık yüzde 80'lerde. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bu rakam 2030, 2040 gibi yarıya düşecek. Bunun yerine koyacağı elektrik fiyatı artıracak. Ancak Türkiye'de şu anda kömürden elektrik üretimi sadece yüzde 20. Bizim elektrik üretimimizin çok büyük kısmı doğal gazda ancak gelecekte nükleer geliyor. Bu Türkiye'yi dünyada bir adım öne taşıyacak bir gelişme olacak."
"GENÇLERİN İHRACATA YÖNELMESİ GEREKİYOR"
GençTİM'in 2030 için 500 üye hedef koymasına rağmen şimdiden 527 üyeye ulaştığına dikkati çeken Çevik, " Yoğun ilgi ve kamuoyunda bilinirlik bu rakama sadece 5 ayda ulaşmamızı sağladı. TİM Başkanımız İsmail Gülle bu noktada çok zekice davrandı. Başkanımızın vizyonu burada çok iyiydi. İhracatçıların firmaların çoğu 40-50 yaşlarının üzerindeler. 50 yaşındaki birisi kendini geliştirmiyorsa teknolojiyi yakalayamıyor, geri kalıyor. Genç TİM'deki 18 ile 40 yaş arası bireyler teknolojiyi çok iyi kullanıyor, pazarı çok iyi analiz edebilecek web sitelerini, teknolojik cihazları kullanabiliyor. Dijital dünyada daha aktif olabiliyorlar. Türk insanı pratiktir. Çok çabuk öğrenir. Özellikle gençlerimiz dünyaya çok hızlı entegre olabiliyor. Yeni neslin mutlaka ihracata girmesi gerekiyor dedi.
"TECRÜBEDEN YARARLANIP YENİLİĞE AÇIK OLMALIYIZ"
İhracatta katma değere odaklanmanın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Mustafa Selçuk Çevik şöyle devam etti: "Dijitalleşme, pazarlama, endüstri 4.0 bunların hepsinin önceliğimiz olduğunu söylemekle beraber ihracat yapan, katma değeri sektörler örnek alınarak katma değeri düşük sektörleri nasıl yükseltebiliriz çalışması içerisindeyiz. Dijitalleşme burada çok önemli."