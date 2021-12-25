Türkiye’ye yatırım yoluyla vatandaşlık talebi dünyada ilk 10’da

Henley & Partners Türkiye
Direktörü Burak Demirel: "Sektörün küresel büyüklüğü yaklaşık 25 milyar dolar. Türkiye, bu pastadan büyük bir pay alıyor. Bu oranın 2022 ve sonrasında artışa geçeceğini tahmin ediyoruz. Sadece gayrimenkul alımı yoluyla değil, finansal yatırım ve istihdam yaratacak yatırımlarla da Türkiye'den vatandaşlık talebi olan iş insanları var." Dünyada 35'ten fazla ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren İsviçre menşeili Henley & Partners, doğrudan yatırım yoluyla vatandaşlık taleplerindeki artışa dikkat çekti. Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığında sektörünün kurucusu olan Henley & Partners'ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, 'Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı'na olan talebin 2022'de artarak devam etmesini beklediklerini söyledi. Henley & Partners Türkiye Direktörü Demirel, Türkiye'nin yatırımla vatandaşlık programlarında aldıkları talepler bakımından ilk 10 içinde olduğunu söyledi. Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlık programının altı farklı koşulu var. Bunlardan iki tanesi çok popüler; Gayrimenkul satın almak ve mevduat hesabı açmak. Burak Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Dünyadaki en varlıklı iş insanları bu noktada danışmanlık aldığında bizimle çalışmayı tercih ediyor. Dünyanın Londra, Dubai, Toronto, Singapur, Zürih ve Hong Kong gibi finans merkezlerinde ofislerimiz var. İstanbul Finans Merkezi'nin kurulumuyla, İstanbul'un da oturum ve vatandaşlık planlama sektörü için bölgesel bir merkez haline geleceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bizim için en büyük pazarlardan bir tanesi Amerika ve İngiltere'ydi. İngiltere ve ABD gibi vatandaşlıklarının popüler olduğu bu ülkelerden bile yatırım göçüne olan ilgide büyük bir artış oldu. Covid süreci ile birlikte dünyanın en varlıklı aileleri için alternatif oturum ve vatandaşlık planlamak daha da önemli hale geldi."