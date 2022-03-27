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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Acer TravelMate P2 hareket halindeki profesyoneller için dayanıklı tasarım

Acer TravelMate P2 hareket halindeki profesyoneller için dayanıklı tasarım
Çalışırken sıkça seyahat etmek durumunda olan veya ofis dışında çalışmayı tercih eden hareket halindeki profesyonellerin ihtiyaç duyacağı üretkenliği dayanıklı ve son derece şık kasada sunan Acer TravelMate P2 serisi dizüstü bilgisayarlar, ofis dışında çalışmayı bir keyif haline dönüştürüyor. Taşınabilirlik ve dayanıklılık ile işe yönelik bir dizi kullanışlı özellik ve gelişmiş bağlantı seçeneklerini bir arada sunan TravelMate P2, artırılmış işlem gücü sayesinde sunduğu verimlilik ile göz dolduruyor. 20 mm'den daha ince ve yalnızca 1,6 kg ağırlığında olan TravelMate P2, dayanıklı kasasıyla her yerde rahatlıkla kullanılabilir bir dizüstü.
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Acer TravelMate P2 hareket halindeki profesyoneller için dayanıklı tasarım
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