Devler 1.5 milyar dolarlık fuarda buluşacak

Türkiye'nin ilk ve en büyük e-ticaret fuarı World Ecom Expo için geri sayım başladı. Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen World Ecom Expo, e-ticaret pastasından 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak. 29-31 Mart tarihleri arasında, Antalya
Pine Beach Belek Otel'de düzenlenecek olan fuarda, 35 ülkeden, dünya devi perakendeciler, pazaryerleri, ödeme sistemleri, ve tedarikçiler ağırlanacak. İş Bankası'nın ana iş ortağı olarak yer aldığı fuarda, Mirakl, Channel Advisor, Cdek, UPS, Aras Kargo, Prapazar ve Shopiverse Diamond sponsor olacak. Dünya e-ticaretinin nabzının atacağı WORLD ECOM EXPO'da, 1.5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak.
ALİEXPRESSDE GELİYOR WAYFAİR DE
137 küresel perakende markası, 43 pazaryerinden üst düzey yönetici ve CEO'nun buluşacağı etkinlikte, 1.000'den fazla şirket ve 1.200'den fazla katılımcı ağırlanacak. Türkiye'nin en büyük online pazaryerlerinin yanı sıra global pazaryerlerinin de katılımcı olarak yer alacağı World Ecom Expo'da, Amerika
'nın en büyük pazaryeri olan Wayfair'den Çin'in e-ticaret devi Ali- Express'e, Almanya'da Zalando'dan, Polonya'nın dev pazaryeri Allegro'ya, İngiltere
'den Fruugo'dan Orta Doğu ülkelerinin popüler markası Noon'a kadar dünya devleri bu etkinlikte buluşacak. Servis sağlayıcı ve ödeme sistemlerihizmetleri sunan dünya lideri şirketlerin de katılacağı fuarda, ayrıca Fransa'dan Mirakl, Amerika'dan Payoneer, Channel Advisor yer alacak.
150 MİLYAR DOLARLIK DEVLER
Türkiye'yi Avrupa bölgesinin e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "Bugüne kadar global ölçekte 8 kez düzenlediğimiz World E-Commerce Forum etkinliklerinden edindiğimiz tecrübe ve networkü bu fuara aktardık. World Ecom Expo'da Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Orta doğu ülkelerinin de içinde olduğu yurt dışındaki dev online e-ticaret perakendecilerini ve tedarikçilerini getireceğiz. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya'ya yakın bir konumda bulunan Türkiye, e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip. Bu sebeple dünyada e-ticaretin nabzının atacağı bir expo konsepti hazırladık" dedi.
GÜÇLÜ AKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ
Fuara Amerikan Wayfair'den Çinli AliExpress'e, İngiltere'den Fruugo'dan Rusya'daki Lamoda'ya kadar dünyanın dev e-ticaret firmalarının katılacağını belirten Nart, "Bunun yanı sıra yine servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan dünya devi firmalar da fuarımızda olacak. Ayrıca Türkiye'den Trendyol, N11, Getir, Hepsiburada gibi dünyada adından söz ettiren dev pazaryeri firmalarımızın yanı sıra, Avva, Damat Tween, Arzum gibi sektörün önde gelen perakende şirketleri de bu fuara katılacak. Bu firmalar bazılarının sahipleri bazılarının CEO'ları bazılarının da karar alma seviyesindeki direktörleri tarafından temsil edilecek" diye konuştu. Katılımcı e-ticaret perakende pazaryerlerinin günlük trafiğinin 885 milyon, şirket değerlerinin ise 150 milyar doları bulduğunu anlatan Nart, "World Ecom Expo'da 1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
GLOBAL PAZARLARA AÇILMA FIRSATI
Türkiye merkezli büyük pazar yerleri ve önemli ihracatçı milli markaları tüm dünyada tanınan, her gün milyonlarca ziyaretçi ve satış trafiği olan global pazar yerleri ile bir araya getireceklerine dikkat çeken Nart, "Sınır ötesi e-ticarette büyük bir pasta var. Bu pastadaki payımızı en kısa sürede artırmamız lazım. Bu etkinlik bunun için çok büyük fırsatlar içeriyor. World Ecom Expo, bu açıdan bakıldığında çok stratejik bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Uluslararası e-ticaret arenasının güçlü oyuncuları bu etkinlikte yer alacak. Bu sebeple hem sınır ötesi e-ticaret hem e-ihracat hem de mikro ihracat potansiyeline katkı sunacak bir etkinlik olarak konumlandırıyoruz" dedi. Pazar yerlerinden markalara, yatırımcılardan e-ticaret girişimcilerine, servis sağlayıcılardan e-ticaretin en büyük partnerleri arasında yer alan kargo firmaları, e-ticaret ile temas noktası olan her firmanın yer aldığı World Ecom Expo'da 75 farklı stant açılacak. 3 farklı sahnede, bir kaç salonlarda etkinliklerin düzenleneceği furda, 50'den fazla konuşmacı e-ticarete yönelik tecrübelerini palaşacak. Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için networking imkânı bulacak olan katılımcılar, B2B ile işlerini global pazarlara taşıma fırsatına ulaşacak.
HEDEF 5 YILDA 50 BİN KİŞİ
Dünya markalarını Türkiye'ye getiren WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart, Antalya'yı e-ticaretin üssü yapmayı hedeflediklerini belirterek, "İlk kez bu yıl düzenlediğimiz e-ticaret fuarına çok yoğun bir ilgi var. Bu yıl 1.500 kişi katılıyor ancak bu bizim için sadece bir başlangıç. Bu fuarı 5 yıl içinde 50 bin kişi ile yapmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, Antalya birkaç yıl içinde e-ticaret fuarının dünyada en önemli merkezi olacak" diye konuştu.