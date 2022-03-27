Dünyaca ünlü İtalyan tasarımları Türk iş kadınına emanet

İtalya
'nın
önde gelen tasarım odaklı markası Rapsel
, dünya operasyonunu Türkiye
'den yönetme kararı aldı. Bölgesel konumu gereği Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarına yakınlaşmak için Türkiye'ye 5 sene önce yatırım yapan Rapsel; ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan İtalyan markasını, başarısıyla öne çıkan Türk bir kadın profesyonele emanet etti. Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Ayşen Uz, Türkiye'nin stratejik konumuyla yakaladıkları yükselişin ayrıntılarını paylaştı. İç dekorasyon ve mimaride en iyi tasarımların seçkisi İtalya'nın önde gelen tasarım odaklı markası Rapsel, dünya operasyonunu Türkiye'den yönetme kararı alarak yatırım ve ihracat planlamalarına hız verdi. 2016 yılında Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarına yakınlaşmak için Türkiye'ye yatırım yapan Rapsel, ev mobilyası için tüm dünya operasyonunu Türkiye'ye devretti. Ünlü İtalyan tasarımcıların imzasını taşıyan Rapsel'in mobilya alanında dünya operasyonunu artık Rapsel Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Ayşen Uz yönetiyor. Ülkemizdeki yapılanma sürecinde Avrupa'da rekabetçi fiyatlara sahip olmak için Düzce'de operasyon ve lojistik üssü kuran Rapsel Türkiye'de pazarın hareketlenmesiyle birlikte beklenmedik sonuçlar alarak 5 senede mağaza sayısını 7'ye çıkardı ve yurtdışı operasyonlarına hız verdi. Türkiye'deki ilk mağazasını İstanbul'da 2016 yılında açan Rapsel; bugün ülke çapında 7 mağazası bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de mağaza sayısını artırmayı planlıyor.