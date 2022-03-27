Halkbank, kadın girişimcilere desteğini Üreten Kadınlar Yarışması Ödülleri’yle taçlandırdı

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank
, düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde başarılı girişimcileri ödüllendirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen törende kazananlara ödüllerini Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
verdi. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları'yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL'lik finansman desteğine ulaşma hedefimizi aşarak 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL'lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz" dedi.
2 BİN 500'E YAKIN BAŞVURU YAPILDI
Adım adım geliştirilen desteklere Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması sayesinde yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Osman Arslan, "Yarışmamızla kadın girişimci ekosistemine katkılarımızı genişletiyoruz. Katılımcılarımızı maddi ödüllerin yanı sıra pazarlama ve tanıtım fırsatları, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ve Üreten Kadınlar Akademisi'nden özel eğitimlerle ödüllendirdik. Ayrıca çevresel farkındalığı yükselten Eskişehirli girişimcimiz Gamze Kara Mağden'e Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü verirken, Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı ile de Fatma Aliye Topuz Özel Ödüllerimizi paylaştık" diye konuştu. Yarışmanın en büyük katkısının ise girişimcilere kazandıracağı itibar olacağına vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın girişimciler, yarışmamıza beklentilerimizin üzerinde yoğun ilgi göstermiş ve 5 hafta gibi kısa bir sürede birbirinden nitelikli çalışmalarla tam 2.494 başvuru yapılmıştır. Tüm bölgelerimizden çok sayıda katılımın olması, hem ülkemizin ekonomik canlılığını hem de kadınlarımızın iş yapma hevesini göstermektedir."
ÜRETEN KADINLAR AKADEMİSİ EĞİTİME BAŞLADI
Halkbank Genel Müdürü, yaptıkları çalışmalarda kadın girişimcilerin finans, zaman yönetimi, satış teknikleri ve pazarlama alanlarında eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini söyledi. Osman Arslan, "Bu bulgu üzerine, uzmanı kişilerin katılımıyla eğitim ihtiyacına cevap verecek 'Üreten Kadınlar Akademisi'ni hayata geçirdik. Online ulaşılabilen Akademi'de 100'den fazla video ile; nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir" paylaşımında bulundu. Yarışma sonuçlarını belirleyen jüri heyetinin Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından oluştuğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; "BEE'O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef's Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz'a jüri üyesi olarak yarışmamıza gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum" dedi.