İlham veren kadın liderler bu zirvede buluştu

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından gerçekleştirilen "3. HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi'nin ikinci günü bu yıl çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi"nde, kamuoyunda başarılarıyla tanınan konuşmacılar, kariyer yolculuklarında geçtikleri süreçleri ve ufuk açıcı hikayelerini paylaştılar. Kadın girişimcilerin her zaman yanında olan Halkbank ana sponsorluğunda Swissotel The Bosphorus'da yapılan Zirve'ye, akademisyen, sporcu ve Halkbank'ın 50 kadın şube müdürü de katıldı. Açılış konuşmasını yapan MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi bünyesinde bu yıl ilk kez Kadınlar Günü'ne özel bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Göksenin Aydın, "Sahnede kim olursa olsun her başarılı projenin arkasında mutlaka bir kadın eli olduğuna inancımız çok büyük. Toplumsal hayatın her alanında, yaptıkları her işte; derleyip toparlayan, umut veren, inandığının yanında siper olan, sevgili olan, eş olan, anne olan, özverili olan, iş kadını olan, proje yapan, bilim insanı, hekim, mühendis, yazılımcı olan biz kadınların bugün olduğu gibi yarın da gelecek nesillere örnek olmak için yaşanmışlıklarını ve harika tecrübelerini dinlemek için büyük heyecan duyuyoruz. İş hayatında her geçen gün artan kadın istihdamını ve kadın iş gününü destekleyen, kadını birey olarak her konumda önemseyen işletmelerin yöneticilerinin de aramızda olduğu 'Kadınlar Günü Özel' buluşmamızda, bugünden yarına gelecek nesillere örnek olacak, gündem oluşturacak tecrübeleri paylaşıyoruz" diye konuştu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açılışta yaptığı konuşmada, "Kadınların liderlikteki payında son yıllarda elde edilen kazanımlara rağmen, pandemi bu ilerlemenin çoğunun kaybedilmesine neden olmuştur. Küresel olarak bakıldığında; kadınların işgücünü erkeklerden çok daha yüksek oranlarda terk ettiği ve işgücüne katılımın son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği görülmektedir. Bu nedenle, yönetimlerin ve kuruluşların yetenekli kadın liderleri elde tutmaya ve desteklemeye yatırım yapmak için olağanüstü çaba sarf etmesi çok önemlidir" dedi. Kadın girişimcilere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Osman Arslan, "Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenlediğimiz ilk Üreten Kadınlar Zirvemizle kadınlara yönelik desteğimizi açıkladık. Özgün fikirlerini harekete geçirmek isteyen, kendi işini kurmuş ve kurmak isteyen girişimci kadınlarımızı desteklemek hedefiyle, avantajlı koşullarda oluşturduğumuz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi kamuoyuna duyurduk. Kurguladığımız finansal imkânları, şehir şehir dolaşarak 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları'yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini de dahil ettik. Kadınlara ilişkin çalışmaları koordine etmek ve yeni fırsatlar oluşturmak üzere Türk bankacılık sistemi içinde bir ilke imza atarak, Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurduk. Halkbank ailesi olarak üreten kadınların artması ve güçlenmesine yönelik oluşturduğumuz strateji planımızda, bir yıl içinde 100 bin kadına ulaşmayı ve 10 milyar TL'lik finansman desteği sunmayı hedefledik. Hedefimizi aşarak, 105 bin kadın girişimciye 10,7 milyar TL'lik finansal destek sağladık. Elde ettiğimiz sonuçlarla Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birini gerçekleştirmiş olduk.