İş dünyası kadın girişimcilere daha çok destek olmalı

Yapılan araştırmalara göre Türkiye
de kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları en büyük engelin toplumun kadınlar hakkındaki değer yargıları ve inanışlarının olduğunu belirten Ali Erhan Binici gerek iş dünyası temsilcilerinde gerekse toplum genelin de kadın girişimcilere destek olacak bir anlayışın ve vizyonun geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. "Üniversitelerden Üretime" adı altında bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve bu kapsamda onlarca üniversiteyle birlikte konferanslar ve eğitimler düzenleyen Ankaref Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici son yıllarda kadın girişimci sayısının çok ciddi oranda attığını ve bununda mutluluk verici olduğunu belirtti. Türkiye'de girişimcilik kültürünün yayılması için tv programlarından konferans ve seminerlere çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren Ali Erhan Binici Türkiye'de kadın girişimcilerin gurur veren hatta uluslararası alana doğru ilerleyen girişim ve başarı öykülerine şahitlik ettiklerini vurguladı.
"POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ"
Şirketleri
bünyesinde kadın istihdamına öncelik verdiklerini belirten Binici;" Kadınların küresel ekonomiye katkısının 3 trilyon dolar seviyesinde olduğu görülüyor. Ülkemizde ise TÜİK'in aralık ayında yayınladığı istatistiklere göre iş hayatında olan her on kadından biri kendi işini yapıyor. Bu sonucu dünya ile karşılaştırdığımız da ise çıkan sonuç bu alanda daha çok daha çalışma yapmamız gerektiğini gösteriyor. Orta ve yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 37'lere kadar çıkıyor. Biz şirketimizde kadın istihdamına önem veriyoruz. Bunun yanında bizimle birlikte çalışıp sonra kendi işini yapmak isteyen çalışanlarımızda destek oluyoruz. Moderatörlüğünü yaptığım DijitaAçı programımızda kadın girişimcilerimizin seslerini ulaştırmak istedikleri noktalara duyurmak için ayırca çabalıyoruz. Onları yatırımcılarla bir araya getirip girişimlerinin daha hızlı bir şekilde yol alması için ayrıca çalışıyoruz. Üniversitelerle birlikte düzenlediğimiz konferanslarımıza bayan öğrencilerin daha çok katılması için onları teşvik edici çalışmalar yapıyoruz."dedi Amerika'da 10 milyona yakın kadın girişimcinin olduğunu sözlerine ekleyen Ali Erhan Binici gelişmekte olan ülke ekonomimizin büyümesinde,istihdamın artmasında,uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler oluşturmada kadın girişimcilerin büyük rol oynayacağına yürekten inanıyorum dedi.