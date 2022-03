İş dünyasında ‘Yüksek Topuk’ sesleri artıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye 'nin Güçlü kadınları Zirvesi'nde gerçekleştirilen "Yüksek Topuklar" özel oturumunda iş dünyasının önde gelen isimleri kadının iş dünyasındaki yeri ve önemini konuştu. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünü yaptığı oturumda Yıldız Holding kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Teknolojide kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Halkbank Bireysel Pazarlama Bölümü Daire Başkanı Filiz Avukat panelist olarak yer aldı. Kadınların iş dünyasında yerinin her geçen gün güçlendiğine vurgu yapan panelistler Kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olması için yaptıkları çalışmaları paylaştılar.Konuşmasında Yıldız Holding kadın Platformu'nun yaptığı çalışmalardan bahseden Begüm Mutuş, kadınlara yönelik çalışmalarının daha somutluk kazanması ve bu çalışmaları tek bir çatı altında toplamak amacıyla Mart 2021'de bu platformu hayata geçirdiklerini söyledi. Bu platformu kurarken tüm operasyonlarını kapsayan global bir fotoğraf çektiklerini söyleyen Mutuş, "Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de işimizin geleceği hızla değişiyor. Bu dönüşümün şifrelerini doğru okumak istiyorsak, tüm yatırımlarımızı her şeyden önce insana yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Yıldız Holding'i geleceğe taşırken işlerinin yeni nesil liderlere, hayata farklı perspektiflerden bakabilen uzman bir insan kaynağına ihtiyaçlarının olacağını ifade eden Mutuş, kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesinin en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti. Kadının iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıdığını anlatan Mutuş, şöyle devam etti: "kadının iş gücüne katılımını sağlamak konusunda iş dünyasına önemli bir rol düşüyor. Bu nedenle fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim de temel odak noktalarımızı oluşturuyor. Yıldız Holding'de, 70'in üzerinde farklı ülkenin pasaportuna sahip çalışanlarımızla 130'u aşkın ülkede, yaklaşık 70 bin çalışanımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadın çalışanlarımızın oranı toplam çalışan sayımızın yüzde 39'unu oluşturuyor. Türkiye'de yönetim kurullarımızda 7 Kadın üyemiz bulunuyor, bu da sadece Türkiye'de kadın yönetim kurulu üyelerimizin oranının yüzde 12 olduğu anlamına geliyor. Bu platformla kadınların daha fazla ekonomiye dahil olmasını sağlamayı ve şirketlerimizde her kademede daha aktif rol ve üst düzey pozisyonlarda görev almasına yönelik çalışmalarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz."2002'den bu yana teknoloji sektöründe çalışan bir kadın olduğunu söyleyen Teknolojide kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ise "Bu süreçte teknoparklarda, Ar-Ge departmanlarında çalışan kadın sayısının çok fazla olmadığını gördüm" dedi. Bu pozisyonlara çıkılan ilanlara ağırlıklı olarak erkeklerin başvurduğunu söyleyen Öney, şöyle devam etti: Sektörde çalışan bir kadın olarak buradaki sıkıntının büyüklüğünü gördüm. Teknoloji tüketiminde güçlü, üretiminde ise çeşitsizlik vardı. Bu sorunun çözümü için 75 kurucu üye olarak 31 Ocak 2019'da derneği kurduk. Şu anda 150 kurumlu büyük bir aileyiz." Faaliyetlerinin en önemli ayağını eğitimin oluşturduğunu söyleyen Öney, verdikleri eğitimlerle teknolojide kadın istihdamına önemli bir katkı sunduklarını anlattı.