Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi İstanbul’da tanıtıldı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç: - "İstanbul
dışında Ankara, Samsun, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde bu projeyi yürüteceğiz" - "Kadınlarımızın gerek kamuda gerek özelde yönetici pozisyonunda nitelikli işlerde çalışıyor olması, girişimci ruhuyla işveren konumunda iş yeri sahibi olmaları da ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır" Girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek, temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin basın toplantısı Dedeman İstanbul Otel'de düzenlendi. Toplantıda konuşan Alıç, kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini anlattı. Alıç, 2000'li yıllarda yüzde 52'lerdeki kayıt dışı istihdam oranının bugün yüzde 28 seviyesine indirildiğini belirterek, kadınların iş gücüne katılım oranının düşüklüğünün ise ülkedeki önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti. Kadınların iş gücüne katılımında AB ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının altında kalındığını dile getiren Alıç, "2000'li yıllardan günümüze geldiğimizde kadınlardaki kayıt dışı istihdam oranını erkeklere nazaran iki kattan daha fazla oranda düşürdük ve iyileştirme sağladık. Kadınların gerek iş gücüne katılım oranlarının arttırılması gerekse kayıtlı şekilde istihdam ediliyor olmalarıyla beraber kadınlarımızın gerek kamuda gerek özelde yönetici pozisyonunda nitelikli işlerde çalışıyor olması, girişimci ruhuyla işveren konumunda iş yeri sahibi olmaları da ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.