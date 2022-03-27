Kagider kadın girişimciler ve tedarik konusunu New York’ta gündeme taşıdı!

New York
'ta devam eden Birleşmiş Milletler 66'ncı Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), bu çalışmalara paralel olarak "Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları" başlıklı bir etkinlik düzenledi. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve dernek yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıya dünyadan ve Türkiye'den konunun öncüsü olan lider isimler katıldı. KAGİDER etkinlikte kadın girişimcilerin tedarik zincirlerindeki konumunu, pazara erişmekte yaşadıkları sorunları ve uygulanabilecek destekleyici politikaları tartışmaya açtı. McKinsey tarafından hazırlanan bir rapora göre, kadın girişimciler 2030 yılı itibarı ile küresel ekonomi için 13 trilyon ABD doları değer yaratma potansiyeline sahipler.