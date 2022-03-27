Kimyada ihracatın yıldızlarına ödül yağdı

Türkiye
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en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) her yıl düzenlediği "İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", bu yıl 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören'inde 34 kategoride 170 ödül sahiplerini buldu. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü kimya, 2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attı. Sektörün ihracatı, 2021 yılında yüzde 39 büyüdü. 8 bin 500'ün üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye'nin toplam kimya ihracatının yüzde 58,75'ini gerçekleştirdi. Plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca 16 alt sektörüyle birlikte diğer sektörlere hammadde veya yarı mamul vererek ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya sektörü, toplam ihracattan aldığı yüzde 11,2'lik pay ile ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlıyor. 2021 yılı ilk üç çeyrek verilerine göre, dünya kimya ihracatı 3,07 trilyon dolar olurken, Türk kimya sektörü küresel sektör ihracatında yüzde 0,76 pay ile 29'uncu sırada yer aldı.