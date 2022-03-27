Kültür ve Yaşam Akademisi kurdu

Bulunduğumuz coğrafyaya uyum sağlamak için köklerimizi daha iyi bilmeliyiz bilincinden hareketle, bir sivil toplum hareketi olarak Belkıs Dorum tarafından kurulan Doka Kültür ve Yaşam Akademisi
, her kesimden katılımcının ilgisini çekecek konularda eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenliyor. Bireysel gelişimine önem verenlerin talep ettikleri konular üzerine çalışmalar düzenleyen Doka Kültür ve Yaşam Akademisi, 2020 yılı itibarıyla eğitim programlarının tamamını çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Doka Kültür ve Yaşam Akademisi, dijital iletişim teknolojileri sayesinde zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırarak, eğitim için belirlenen saatte dünyanın pek çok farklı ülkesinden katılımcıyı aynı zaman diliminde bir araya getiriyor. Doka Kültür ve Yaşam Akademisi Kurucusu Belkıs Dorum, İngiltere'de finans alanında eğitim aldıktan sonra 10 yıl borsa aracı kurumunda ve bankacılık sektöründe çalıştı. Bu dönemde Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık bölümünde doktora eğitimi gören Belkıs Dorum, 2010 yılında çocuklarının büyüme sürecine verimli bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla aktif çalışma hayatına son vererek, Doka Kültür ve Yaşam Akademisi'ni kurdu.