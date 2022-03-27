Giriş Tarihi: 27.3.2022

Öğrenme ve öğretme isteği Başarıyı getirdi

2000 yılından bu yana biriktirdikleri analitik ve sektörel uygulama deneyimleri ile sektörde büyük bir ayrışma yakaladıklarını kaydeden Dr. Tülin Güzel, bu deneyimleri bir araya getirdikleri “360°Analitik Zeka Çözümleri” ile de başarı ve müşteri memnuniyetini garantilediklerini belirtti