Öğrenme ve öğretme isteği Başarıyı getirdi

Odak noktasına "ham verileri" baz alarak geliştirilen "karar mekanizmaları" hedefini koyan AIMS Analitik 'in bu hedefi bundan 22 sene öncesine dayanıyor. Şirketin Genel Müdürü Dr. Tülin Güzel, "Bu, günümüz için sıradan bir hedef gibi durabilir ama 22 yıl önce, yani henüz verilerin saklanması, veri kalitesi vb. kavramların hayatımızda kısıtlı olduğu günlerde kurulmuş bir şirketin hedeflerinden bahsediyoruz" diyerek AIMS Analitik'in vizyoner bakış açısına dikkat çekti. İnsanların gerçekleştirdiği her eylemde veri ürettiğinin altını çizen Dr. Güzel, "Hayatımızın ve üretimin bir parçası olan bütün makineler sürekli veri üretiyorlar. Kurulduğumuz 2000'li yıllarda veri sıkıntısı varken, günümüzde ise çok fazla veri mevcut. Bu verileri kurumların yararına ve insanların avantajına yönelik yeni stratejilere evriltmek; doğru zamanda, doğru kişiye, doğru uygulamayı yapmamızı sağlayacak aksiyonlara dönüştürmek; daha az maliyet ile daha kısa sürede, daha faydalı sonuçları hedeflemek bizim işimiz" diye açıkladı. AIMS Analitik'in kurulduğu günden bu yana kesintisiz bir öğrenme süreci içinde olduğunu belirten Dr. Güzel, bunun başarılarının arkasındaki itici güç olduğunun altını çizdi: "Başarımızın altında yatan en önemli unsur bitmeyen öğrenme ve öğretme isteği ile azmimiz oldu. Yaptığımız her projede çalıştığımız sektörün dinamiklerini öğreniyoruz, müşterimizin işine dair ihtiyaçları birlikte belirliyor, çözümüne dair analitik yol haritasını çıkarıyoruz ve çözümü geliştirirken her adımda çok şey öğreniyor ve çok şey öğretiyoruz. Sunduğumuz hizmeti bir müşteri anlayışı ile değil, bu çalışmanın sonuçlarının kimlerin hayatına nasıl bir iyileştirme sağlayacağı anlayışı ile gerçekleştiriyoruz. Bizim için müşteri kavramı yok, değer oluşturma hedefi var. AIMS Analitik olarak en büyük avantajlarının 2000 yılından bu yana biriktirdikleri analitik ve sektörel uygulama deneyimi olduğunu ifade eden Dr. Güzel, bu deneyimlerini "360°Analitik Zeka Çözümleri" adı altında topladıklarını söyledi: "2000 yılından günümüze yaptığımız bütün yapay zeka projelerinde ve gerçekleştirdiğimiz 'kurumsal analitik yol haritası tasarımı' çalışmalarında hem teknoloji hem de iş birimlerinin vizyonu ile bütünsel bir analitik proje yönetimi yaklaşımı geliştirdik ve gerçekleştirmiş olduğumuz tüm projelerimizin deneyimini henüz projenin ilk basamağından itibaren yeni müşterilerimize, yeni projelerimize aktarabileceğimiz bir çözüm dizisi oluşturduk. AIMS 360°Analitik Zeka çözümlerimiz, müşteri ve operasyon tarafındaki projelerin tamamında merkezde müşterilerin olduğu anlayışı ile kurgulanmış ve kurumlarda gerçekleştirilen yapay zeka projelerinin başarısını garantileyen bir çözüm. Biz, 360°Analitik Zeka çözümlerimizi yapılandırırken, ihtiyaçların sektöre ve en önemlisi kuruma özel olduğu bilinci ile kara kutu modellerden uzak duruyoruz. 360°Analitik Zeka çözümlerimizin bir kısmında TÜBİTAK'ın Ar-Ge desteklerinden faydalanıyoruz, bu da bizim güçlü akademik yanımızın daha da güçlenmesini sağlıyor." Bir projeye başlarken daha ilk adımdan itibaren proje ekibine verdikleri geniş çaplı eğitimlerin kendilerini farklılaştırdığını aktaran Dr. Güzel, şöyle devam etti: "AIMS Analitik olarak 'kapalı kutu' modelleme yaklaşımını şimdiye kadar hiç benimsemedik. Analitik çalışmalarda iş birimlerinin projelerde dinamik olarak yer alması gerektiğini deneyimlerimizden biliyoruz ve iş ekiplerinin yazılım kodlarına gömülmeden, proje süreçlerine katılmasını sağlıyoruz.Kadının mutlu, erkeğin mutsuz ya da kadının mutsuz, erkeğin mutlu olduğu bir toplum olamaz. Kadın ve erkek ayrımı yapmadan, birlikte emek harcayarak yeni nesilleri doğru şekillendirebiliriz. Toplumda, insanın, varlığının önemini benimsetmesinin çalışmakla, üretmekle mümkün olduğuna ve kadınerkek dayanışmasının gücüne inanıyorum. Kadınların eğitim, iş hayatı, karar alma mekanizmalarının içerisinde yer alması zenginliktir. Dijital dönüşüm; evinden üretmek isteyen, toplumsal gelişmeye katkı sağlamak isteyen herkes için yepyeni fırsatlar oluşturdu. Pandemi ile birlikte online seminerlerin, eğitimlerin sayısı arttı ve bu, eksiklerimizi tamamlamak, teknolojik dönüşüme adapte olmak, verimli olabileceğimiz iş alanlarına yönelmek için büyük bir şans. Benim hayattaki en büyük şansım "öğrenme aşkım" oldu. Kendimi tekrar etmedim, dinamik kararlar aldım, değişen durumlara hızla adapte oldum, krize karşı çözüm ürettim, farklı bakış açıları geliştirdim. Aslında bir anne olarak baktığımda, bu özelliklerin hepsi tüm kadınların doğuştan gelen ortak özellikleri.