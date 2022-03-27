ÖZCAN ERMİŞ: Dijitalleşen işler

Gün geçmiyor ki E-İmzanın kullanıldığı alanlara yenileri eklenmesin. Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de E-İmza hemen hemen tüm devlet başvuru işlemlerinde, bankacılık işlemlerinde, sipariş, onay, sözleşme, bordro gibi iş dünyasının önemli süreçlerinde yoğun olarak kullanılmaya başlandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, E-imza sayısı 5 milyon 220 bin 820'ye, mobil imza sayısı ise 741 bin 721'e ulaştı. Toplamda 5 milyon 962 bin 541 elektronik sertifika oluşturulmuş olup bu sayılar her çeyrek %10'lar civarında hızla büyümektedir.
EDM Bilişim
olarak 10 bin kullanıcımız ile yaptırmış olduğu anket sonucunda E-İmza tercih nedenleri kullanıcılar tarafından şu şekilde sıralanmaktadır.
Zaman ve maliyet tasarrufu sağladığı,
Mekândan bağımsız işlem yapılabilmesine olanak sağlaması,
Doğrulanabilmesi, yasal geçerli olması, güvenli olması
Çevre dostu olması
E-İmzanın, E-Devlet uygulamalarından, Mersis, Mernis, Uyap, KEP, Marka Patent, Gimop, Polnet, Sözleşme, E-Reçete, E-Okul'a hayatı kolaylaştıracak birçok kullanım alanına sahip olunması nedeniyle tercih edilmektedir.
Kuşkusuz E-İmzanın en yoğun kullanıldığı uygulamaların başında E-Reçete gelmektedir. EDM Bilişim Türkiye'de ki hastanelerin %60'ına E-Fatura ve E-İmza hizmeti vermesinden kaynaklı tecrübelerini E-Reçete uygulamasına özel şöyle aktarıyor. Özellikle hekimlerin sık sık kullandıkları E-imza süreçlerin daha hızlı, eksiksiz ve güvenli gerçekleşmesini sağlamaktadır.
E-Reçete özel yazılım ile reçetenin tüm format bilgilerini elektronik olarak kaydeder ve elektronik ortamda bilgi akışını sağlar. Söz konusu bilgi akışı; sağlık kurumları, eczaneler, geri ödeme kurumu ve ilgili diğer kişi/kurumlar arasında olup ilacın kaydı, temini ve geri ödemesi dahil tüm işlemler elektronik ortamda yapılabilir.
Reçete düzeltmesi gereken durumlarda sistem üzerinden gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi, evde sağlık hizmetleri sunumunda reçete bilgisinin telefonla bildirilebilmesi hekimlere kolaylık sağlamaktadır.
Ayrıca e-reçete uygulaması ile kâğıt ve yazıcı kullanımına bağlı maliyet azalmış olup reçete üzerinde başka kişiler tarafından değişiklik yapılması ve eczacılar tarafından ilaçların yanlış okunması nedeniyle hastaya yanlış ilaç verilmesi gibi durumların da önüne geçilmiştir.