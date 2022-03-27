Şirketlerin ihtiyaçlarına özel veri ve raporlama

Şirketlerin
dijital dönüşümünde 10 yılı aşkın süredir yanlarında olan Linktera
'nın başarısının arkasında LinkteraLABS'in Ar-Ge gücü var. LinkteraLABS'te bugüne kadar Hazine Yönetimi, Dijital Bankacılık, Risk Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında 6 özel ürün üretildi. 3 ürünün hayata geçirilmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Finansal Konsolidasyon ve Bilanço Analitiği alanında hayata geçirilen Finsolidate ürünü, birden fazla iştirağa sahip firmaların ve holdinglerin kullandığı özel çözümler arasına girdi. Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerini ve teknoloji ihracatı ile yerli ürünleri dünyayla tanıştırmak istediklerini anlatan Linktera CEO'su Taşkın Aksoy, "LinkteraLABS'teki çalışmalarımızla SpineX, Finsolidate ve Yasal Raporlama Platformu BRM gibi daha nice ürünü kullanıma alarak, global yürüyüşümüzü aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.
TEKNOLOJİ İHRACINDAKİ ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ
Finans ve bankacılık sektörü başta olmak üzere medya, ulaşım, lojistik, e-ticaret ve kamuya kadar 50'den fazla müşterisine 10 yılı aşkın zamandır uçtan uca dijital dönüşüm ve danışmanlık hizmeti veren Linktera'nın CEO'su Taşkın Aksoy, Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem verdiklerini ve bu alana önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtirken, "Bugüne kadar 1000'e yaklaşan projemizden edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri, LinkteraLABS çatısı altında ve tamamen bir start-up mantığıyla ürünleştirmeye aktardık. Bir taraftan çalışanlarımız girişimcilik içgüdülerini desteklerken diğer yandan gelirlerimizin büyük kısmını ürün yatırımına kaydırmaya devam ediyoruz" dedi. 2020 yılından beri Dubai'de açılan ofislerini HUB olarak kullandıklarını belirten Aksoy, "Yurt dışındaki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olmak üzere çıktığımız bu yolda gücümüzü LinkteraLABS ekibinin ortaya koyduğu özel ürünlerden alıyoruz. Amacımız teknoloji ihracatındaki çıtayı yükseltmektir" dedi.