STK’lardan pozitif ayrımcılık

Sivil toplum örgütlerinde kadın yöneticilerin sayısının artması, iş hayatındaki yerlerine dair de önemli bir takım farkındalıkları yaratmaya devam ediyor. Yıllarca kullanılan "iş adamı" sıfatından çıkıp "iş insanı" deyiminin yaygınlaştırılması, iş hayatında kadının varlığına dair farkındalık açısından umut verici. Bu kapsamda iş insanlarının da katkıları önemli. Özellikle de Sivil Toplum Kuruluşlarında bu değişimi yakından gözlemlemek mümkün. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ( İDDMİB ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "İDDMİB olarak kadın ihracatçılarımıza büyük önem veriyoruz. Sektörümüz ve ülke ekonomimiz için hepsi çok değerli. Bizler de yeni dönemde kadınlarımız için projeler geliştirdik. Bunlardan en önemlisi "İDDMİB Kadın İhracatçı Timleri Oluşturacağız. Kadın ihracatçılarımızı çok daha fazla destekleyebilmek adına TİM'in başlatmış olduğu kadın ihracatçı timlerini model olarak alarak İDDMİB bünyesinde timler oluşturacağız. Bu timlerin sayılarını gösterecekleri faaliyetler ölçüsünde sistematik olarak artıracak ve sektörel olarak genişleteceğiz" dediSon yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadının çalışma hayatı içinde daha fazla yer almasının sağlanması için politikalar geliştiriliyor. İhracatçı birlikleri olarak bizim bu konuya öncü olmamız gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle yeni yönetimde kadınlarımız da yer alacak. Nitelikli ihracat için detaylara önem veren kadınların yönetimde söz sahibi olmaları bizi güçlendirecektir. Sektörümüz küresel pazarlarda rekabet seviyesini artırmak için birçok proje gerçekleştirmeyi planlıyor. Şüphesiz ki kadınlarımızın bu projeler kapsamında daha çok görev alması ihracatımıza büyük bir güç katacaktır. Hububat sektörü olarak her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmamızda kadınlarımızın bizlere büyük desteği olacağına inanıyoruz.Hem sektör olarak hem de ülke olarak ekonomide daha iyi seviyelere gelmeyi hedefliyoruz. Bunu başarmak için tüm ihracatçılarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu seviyelere gelmemiz kadınlarımızın ihracatta daha etkin olmasıyla mümkün. Hep beraber bu konuda daha inançla çalışmalıyız. Bu konuda yapılan her çalışma hem diğer sektörlere, hem ülkemize hem de dünyaya örnek olacaktır. Kadının gücüne inandığımız için yeni dönemde yönetimimizde de kadın üyelere yer vereceğiz. Hep beraber güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. "İhracatta yükselen Türkiye" gerçeğinde kadınların temsiliyetlerinin artması ve sektörümüze katacakları değerler bizler için oldukça önemli.Kadınların iş hayatında üstlendikleri öncü rol, ülkemizin refah düzeyinin artırmasında büyük önem taşıyor. Kadınlar, tarihimizdeki gibi bugün de ülkemizin parlak geleceğinin en değerli parçalarından biri olarak her alanda çok önemli başarılara imza atıyor.Sektörümüzde de kadın istihdamının daha da artırılmasını ve onların sağladığı motivasyon ve birleştirici gücünün daha etkin bir şekilde kullanılmasını çok kıymetli buluyorum. Bizler Kimya sektörü olarak ülke ekonomimize kesintisiz katkı sunmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlarımıza da bu dönemde çok ihtiyaç duyuyoruz. Yeni dönemde de yönetim ve denetim kurulumuzda yer alan kadın ihracatçılarımız ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. İhracatımızın daha ileri seviyelere ulaşmasında kadınlarımızın büyük emeği olacak. Kadınlarımızın özverisi ve çalışkanlığıyla yeni dönemde yeni başarılara hep birlikte imza atacağız.