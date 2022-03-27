Tekstil sektörü küresel büyümesine tasarımla güç katacak

İTHİB
tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa 'Futuretex İstanbul' adı altında gerçekleştirilecek. Tekstil ve moda dünyasının yenilikçi yeteneklerini bir araya getirecek olan yarışmada tasarımcılar 'FutureBase International ve 'FutureTech
' olarak iki ayrı kategoride yarışacak. FutureBase kategorisinde yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech kategorisinde ise tasarımcı Özlem Süer gerçekleştirecek. Futuretex İstanbul Yarışması ile tasarım gücü yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinde katma değer yaratmayı amaçladıklarını belirten İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüzün globalde büyümesi için Türkiye'deki tasarım gücünün bir üst seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Yarışmamız kapsamında düzenlenecek olan 'FutureTech' kategorisinde teknik tekstil sektörümüzdeki inovasyon kabiliyetimizin de artmasını hedefliyoruz. Teknik tekstiller Türk tekstil sektörünün katma değerli ihracat artışı hedefinde en önemli alt ürün gruplarımızdan bir tanesi. Bu kapsamda inovatif fikirlerin değerlendirileceği ve üretime kazandırılacağı yarışmamızı çok önemsiyoruz. Tasarımı katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak görüyoruz. Tasarım alanında çalışacak nitelikli gençlerimizi destekliyoruz" dedi.