Turizmde süreçler tek tıka iniyor!

Turizm sektörünün en güçlü çözüm ortaklarından Talya Bilişim, yeni geliştirdiği elektrahotels acente platformu ile otellerle acenteleri birbirine bağlayarak, sektöre önemli avantajlar sunuyor. Acenteler, otellere direk bağlanarak otelin gerçek müsaitlik durumunu, fiyatlarını görebilirken otelin belirlemiş olduğu net acente fiyatından hızla rezervasyon yaptırabiliyor.Turizm sektörüne ciddi bir kolaylık, ve verimlilik sunan elektrahotels şimdiden yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgiyle karşılandı. Elektrahotels'in Türkiye genelinde 1.280, globalde ise 100 civarında otel tarafından kullanıldığını anlatan Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, her geçen gün yeni talebin geldiğini kaydetti. Elektrahotels portalının hem oteller, hem de acenteler için önemli avantajlar sunduğunu belirten Durukal, "Otellerin çalışmak istediği yüzlerce acente var, fakat her biriyle gidip bağlantı kurmak, satış ağına girmek, doğru komisyonu yakalamak v.b. gibi çeşitli konuları çözümlemek gerekiyor. Aynı şekilde acente de satacak otel arıyor ve bunu yaparken iletişimi hızlı bir şekilde sağlayabilmeyi, özel fiyat alabilmeyi istiyor. İşte biz tüm bunları elektrahotels portalında bir arada sunuyoruz" dedi. Elektrahotels portalında otel olarak portala girildiğinde, listeli acenteler arasında bağlantıya geçmek istenenler online olarak seçiliyor. Seçili acenteler otelin konum, aktivite, müsaitlik durumu, fiyatları v.b. gibi çeşitli bilgilerini görebiliyorlar. Bundan sonra acente otel için satış yapmaya başlayabiliyor ve çok ciddi bir zaman kazandırıyor. Ayrıca acentenin online olarak rezervasyon göndermesini sağlayabiliyor. Elektrahotels ile gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Nilüfer Durukal, bu sayede turizm sektörüne hız ve büyüyen bir hacim de kattıklarını ifade etti.Durukal, "Acente ve otellerin bir araya gelmesi, komisyon oranlarının belirlenmesi, anlaşmanın sağlanması hem zaman hem evrak yükü taşıyan bir süreç. Elektrahotels tüm bu süreci tek tıkla sağlamış oluyor, acentenin ve otelin operasyon giderlerini çok düşürüyor. Her iki taraf için de bir kazankazan modeli oluşturduk" diye konuştu. Dünyada tek olduklarını aktaran Durukal, şunları anlattı: "Acentelerin otele otomatik bağlanıp fiyat görebildiği 'sor-sat' yöntemine ihtiyaç duymadan rezervasyon akışının sağlandığı bir platform yok. Elektrahotels tüm işlemleri bir portal üzerinden hızlı ve kolayca yapmayı sağlıyor."