Veri transferinde yerli dönem başlıyor

2018 yılında veri transferi alanında duyulan ihtiyaç nedeniyle, bilişim alanında hizmet vermek Gökhan Önal
tarafından kurulan LPS Bilişim, blokzincir tabanlı veri yönetimi, transferi ve depolama hizmeti sunan 'LpsChain' ürününü geliştirmeye başladı. Veri yönetimi, transferi ve depolama hizmeti sunan "LpsChain"in 2020 yılının Mayıs ayında Beta sürümü piyasaya çıkarıldı. Geçtiğimiz Mart ayında ise ürün tamamen ticarileşerek yerel ve global pazara açıldı. LpsChain bugün dünyanın ilk "Blokzincir Teknolojisine Sahip Veri Yönetimi, Transferi ve Depolama Sistemi" konumunda yer alıyor. Kurucu Gökhan Önal projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Veri yönetimi, transferi ve depolama hizmeti sunan LpsChain, blokzincir teknolojisiyle dosyaları parçalara ayırarak çift kriptolama uygulayan yeni bir şifreleme modeline sahip. Verileri farklı boyutlarda parçalama ve veriyi istediği lokasyonda tutma gibi fonksiyonları olan bu teknoloji, talep edildiği takdirde verinin sadece Türkiye'de veya istenilen yerde kalmasını sağlıyor. LpsChain, blokzincir alanında hizmet veren hyperledger, ethereum gibi uygulama geliştirme programlarını kullanan şirketlerin aksine, kendi blokzincir teknolojisini içeriyor. Bu özelliğiyle de global pazara hitap eden 'yerli bir ürün' olma niteliği taşıyor."