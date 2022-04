AGCO, 5 ila 15 yaşındaki ve üzeri traktörlerine ücretsiz muayene kampanyası başlattı

Tarımsal çözümlerin tasarımında, üretiminde ve dağıtımında dünya lideri olan AGCO, çiftçilere desteğine, ücretsiz muayene kampanyasıyla devam ediyor. "SMART Check" adı verilen ve sezon boyunca yoğun şekilde kullanılan tarım makinelerinin kapsamlı kontrolünün amaçlandığı kampanya ile tüm kendinden tahrikli AGCO tarım makineleri kontrol ettirilebilecek. Çiftçilere ücretsiz sunulacak bu hizmet, tarım makinelerinin gelecek aylardaki tüm zorluklara hazır olmasını sağlayacak. Sınırlı sayıda tarım makinesi için geçerli olacak kampanyaya katılmak için, 5 – 15 yaş aralığındaki ve daha üstü Massey Ferguson tarım makinesine sahip olanların, kendilerine en yakın AGCO bayisine giderek randevu oluşturmaları yeterli olacak. AGCO Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Ticari Müdürü ve Orta Doğu Parça Satış Müdürü Bora Soylu, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın her noktasında tarım üreticilerinin yakından tanıdığı ve güvendiği Massey Ferguson markası altındaki traktörleriyle tarımda yeni bir çağı tanımlamak için yola çıktıklarını kaydetti. AGCO'nun sadece dünya çiftçilerine ihtiyaçlarına uygun son teknoloji makineler üretmekle kalmadığını belirten Bora Soylu, "AGCO, tarımda güncel gereksinimlere uyumlu yeni makineler geliştirmek amacıyla Ar-Ge'ye yıllık yaklaşık 400 milyon dolar ayırıyor. Massey Ferguson markası altında geliştirdiği yeni traktörler ile her yıl, "Yılın tasarımı" dahil pek çok ödül alıyor. Ama asıl gayretimiz ve başarımız; her zaman çiftçinin yanında olmak ve satış sonrası destekle onların ihtiyaçlarına sürekli şekilde cevap vermektir. Bu çabalarımızın karşılığını ise çiftçilerin bize güveniyle, Massey Ferguson'un,Türkiye'de en bilinen tarım makineleri markası olmasıyla alıyoruz" diye konuştu.