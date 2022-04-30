“Bağdat Mall”, Doka çözümleriyle yükseliyor

Irak Merkez Bankası projesi, tüm Orta Asya'nın en yüksek binası olan Özbekistan'daki Nest One Tower, Port Bakü Faz 2'nin de yer aldığı dev çaplı projelerde görev alan Doka Kalıp İskele, bölgesindeki imza projelerde en tercih edilen tedarikçi konumunda. Son olarak Bağdat'ta yapılan "Bağdat Mall" AVM Projesinde ürün ve mühendislik çözümleriyle yer aldıkları bilgisini veren Doka Genel Müdürü Ender Özatay, "Özellikle Irak ve Azerbaycan'da çok önemli projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz" dedi. Özatay, Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın en önemli altyapı ve üstyapı projelerinde öncelikli tercih edilen kalıp ve iskele tedarikçisi konumuna geldiklerinin altını çizerek, "Doka Türkiye'den hizmet alan Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da imza projelerde yer alıyoruz" dedi.