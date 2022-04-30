Bayrama özel üretim

Kahve Dünyası, bayram dönemine özel olarak sınırlı sayıda ürettiği Gold Çikolata Serisi ile her anı altın değerinde, tatlı anlara dönüştürüyor. Tamamen beyaz çikolatadan üretilen ve özel reçetesi sayesinde çikolataya hem karamel tadını hem de gold rengini veren Seri, farklı damak tatlarına hitap eden 4 çeşidi ile özlenen bayram kavuşmalarına mutluluk katıyor. Eşsiz lezzetteki çikolatalarıyla her bayram evlere konuk olan Kahve Dünyası, bayram dönemine özel olarak sınırlı sayıda ürettiği Gold Çikolata Serisi ile çikolata severlere benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Üretiminde Gana ve Fildişi Sahili'nde yetişen birinci hasat seçilmiş kakao çekirdekleri kullanılan, kakao çekirdeklerinin özenle işlenmesiyle elde edilen kakao yağının benzersiz lezzetini taşıyan Gold Çikolatalar, süt-kakao ve şekerin karamelize edilmesiyle çikolataya hem gold rengini hem de karamel tadını veriyor. Aroma ve boya kullanılmadan hazırlanan özel reçetesi ile Gold Çikolata Serisi, çikolata tutkunları için enfes bir çikolata deneyimine dönüşüyor. Yoğun süt ve karamel tadını hissettiren Gold Çikolata Serisinde yer alan Gold Lavi, Tuzlu Bademli Gold Tablet, Gold Gofrik ve Gold Roche eşsiz tadıyla bu bayram damakları tatlandırıyor.